Por: EL PILON SA

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Este domingo 11 de octubre se llevará a cabo la Media Maratón de Valledupar 2026, una destacada competencia deportiva que reunirá a más de 2.500 atletas provenientes de diversos rincones de Colombia, de acuerdo con la organización del evento. La prueba ofrecerá tres recorridos: 5K, 10K y 21K, todos con salida en el Parque de la Leyenda y tránsito por varios de los monumentos y sitios emblemáticos de la ciudad.

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El recorrido de 5 kilómetros permitirá a los corredores pasar por lugares icónicos como el Monumento a los Juglares, la estatua de Diomedes Díaz, el Monumento de la Pilonera Mayor y el Monumento Pedazo de Acordeón, hasta llegar finalmente a la Casa en el Aire, como informó la organización a través de su cuenta de Instagram ‘Media Maratón Valledupar’. Para quienes compiten en el trayecto de 10 kilómetros, el itinerario atraviesa sitios reconocidos como el Monumento a Poncho Zuleta y la Plaza Alfonso López, además de incluir el tradicional Callejón de la Purrututú antes de regresar al punto de partida. En la prueba principal, la de 21 kilómetros, los atletas recorrerán también la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y, tras el paso por la Casa en el Aire, realizarán el retorno para completar el circuito.

Pablo Peralta, organizador del evento, precisó que la prueba de 10K tendrá más de 1.100 participantes, la de 5K superará los 650 inscritos y la de 21K contará con más de 600 corredores.

La Media Maratón de Valledupar distribuirá una bolsa de premios significativa en las diferentes categorías y distancias. Para los primeros puestos en 5K, los premios irán desde $400.000 hasta $200.000. La categoría abierta de los 10K premiará al ganador con $1.000.000, mientras que en Mayores y Máster las recompensas serán entre $700.000 y $300.000. En los 21K, la máxima distinción alcanzará $1.800.000 para el primer lugar en la categoría Abierta, y montos inferiores para las demás categorías.

Los competidores deberán recoger sus kits oficiales los días viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Centro Comercial Mayales Plaza, en el segundo nivel junto a Dollarcity. Las jornadas de atención serán el viernes de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. y el sábado de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Dentro del cronograma está incluida la Expo MMVU 2026.

La seguridad será un aspecto clave: el dispositivo incluye más de 600 personas, entre las cuales hay 200 uniformados de la Policía Metropolitana, agentes de Tránsito y organismos de socorro. En la ruta estarán presentes 13 médicos y 10 ambulancias para responder a cualquier emergencia. Además, habrá cierres viales desde las 4:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. en sectores como la glorieta de La Pilonera Mayor, el Parque de La Provincia, varias carreras y calles principales, para garantizar el desarrollo seguro del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los recorridos de la Media Maratón de Valledupar 2026?

La competencia contará con tres recorridos: 5K, 10K y 21K. Cada distancia tendrá salida en el Parque de la Leyenda y pasará por puntos emblemáticos de Valledupar como el Monumento a los Juglares, la estatua de Diomedes Díaz, la Plaza Alfonso López y la Casa en el Aire, conforme a lo detallado por la organización en redes sociales.

¿Qué premios se entregarán en la Media Maratón de Valledupar 2026 y cómo se reclaman los kits?

La organización dispuso una bolsa de premios para los ganadores de cada distancia y categoría, con incentivos que oscilan entre $400.000 y $1.800.000 según el lugar y la categoría. Los participantes deben reclamar sus kits oficiales el 9 y 10 de octubre en el Centro Comercial Mayales Plaza, segundo nivel junto a Dollarcity, en los horarios informados por la organización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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