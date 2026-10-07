Egan Bernal podría estar cerca de tomar una de las decisiones más inesperadas de su carrera: retirarse del ciclismo profesional con apenas 29 años.

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La versión fue difundida este miércoles por el periodista Daniel Benson, especializado en el mercado del ciclismo, quien aseguró haber consultado varias fuentes que apuntan a que el colombiano estaría considerando ponerle punto final a su trayectoria al terminar la temporada 2026.

Por ahora, no existe confirmación oficial de Bernal ni de su equipo, Netcompany Ineos, por lo que se trata de una posibilidad y no de una decisión tomada. De hecho, el ciclista de Zipaquirá aparece entre los corredores que disputarán este sábado 10 de octubre el Giro de Lombardía, una de las últimas grandes citas del calendario.

La noticia llama especialmente la atención por la edad del colombiano y por todo lo que ha significado su carrera. Bernal se convirtió en una de las grandes figuras del ciclismo mundial cuando, en 2019, ganó el Tour de Francia con apenas 22 años. Dos años después conquistó el Giro de Italia, convirtiéndose en uno de los corredores más importantes de su generación.

Sin embargo, su trayectoria dio un giro dramático el 24 de enero de 2022. Mientras entrenaba cerca de Bogotá, chocó contra un bus que estaba detenido en la vía. El accidente le provocó fracturas en el fémur y la rótula derecha, lesiones en la columna y un trauma torácico que incluyó la perforación de un pulmón. Tuvo que pasar varias veces por el quirófano y los médicos llegaron a advertir que existía un alto riesgo de que quedara parapléjico.

Contra ese panorama, Bernal consiguió volver a competir y continuar su carrera. Incluso en 2025 volvió a ganar una etapa de una grande, en la Vuelta a España, su primer triunfo de etapa en una de estas carreras desde aquel accidente.

En 2026 también ha demostrado que todavía puede competir al máximo nivel. Terminó décimo en el Giro de Italia y vigésimo en el Tour de Francia, aunque todavía está lejos de los resultados que consiguió antes del accidente.

Su contrato con Netcompany Ineos está ligado a la temporada 2026 y las conversaciones sobre su futuro han estado rodeadas de incertidumbre. Benson incluso señala que existen versiones diferentes sobre una posible continuidad, pero por ahora no hay anuncio oficial que despeje el panorama.

(Ver también: Ineos fichó importante ciclista colombiano y será gran ayuda para Egan Bernal: hay sorpresa)

Así, el Giro de Lombardía podría convertirse en una carrera especialmente importante para Bernal, no necesariamente porque marque su despedida, sino porque podría ser una de sus últimas competencias antes de definir qué hará con una carrera que, a sus 29 años, ya tiene un Tour de Francia, un Giro de Italia y una historia de regreso que parecía difícil de imaginar después de aquel accidente.

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