El mercado de fichajes del ciclismo mundial comenzó a moverse desde ya y desde ya despertó la ilusión de los aficionados colombianos. Harold Tejada, el talentoso escalador de Pitalito, Huila, habría llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa en el XDS Astana (anteriormente Astana Qazaqstan) y unirse a las filas del Ineos Grenadiers.

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De acuerdo con la información revelada por Ciclismo Internacional, citando fuentes cercanas a la negociación y reportes del reconocido periodista especializado Daniel Benson, el acuerdo entre el ciclista colombiano y la escuadra británica es prácticamente un hecho.

Tejada, quien ha demostrado una madurez deportiva durante la presente temporada, firmaría un contrato por tres temporadas, asegurando su lugar en la élite hasta finales de 2029.

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¡Bombazo! Harold Tejada deja XDS Astana y firma con INEOS por tres temporadas https://t.co/88WhyFzjHL#Ciclismo #Cycling pic.twitter.com/5XiZAP477o — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) April 29, 2026

Este fichaje no sería casualidad. El colombiano de 29 años ha firmado un inicio de año brillante, consolidándose como una de las figuras más consistentes del WorldTour. Su victoria de etapa en la reciente París-Niza 2026, donde venció con autoridad tras un ataque lejano en la sexta fracción, fue la carta de presentación definitiva para convencer a los directivos del equipo británico.

Además de su éxito en territorio francés, Tejada brilló con un sólido cuarto puesto en la clasificación general del UAE Tour, demostrando que ya no es solo un gregario de alta montaña, sino un corredor capaz de pelear puestos de podio en carreras de una semana.

Esta polivalencia es precisamente lo que busca el Ineos para reforzar su nómina y dar soporte a líderes como el también colombiano Egan Bernal.

Con este movimiento, el equipo antes conocido como Sky reafirma su estrecho vínculo con el talento nacional. Tejada llegaría para sumarse a Egan Bernal y Brandon Rivera, manteniendo viva la tradición de los ‘escarabajos’ en la estructura dirigida por John Allert.

Para Harold Tejada, este cambio representa el mayor reto de su carrera profesional, pues tras siete temporadas en el equipo kazajo, donde fue un apoyo fundamental para corredores como Miguel Ángel ‘Superman’ López y Alexey Lutsenko, el huilense ahora tendrá la oportunidad de trabajar bajo la metodología de vanguardia del Ineos.

Su rol en el equipo británico no sería exclusivamente el de un gregario más, ya que su rendimiento actual le permitiría tener libertades para buscar victorias parciales y liderar al equipo en competencias específicas.

A falta de la confirmación oficial por parte de la oficina de prensa del Ineos Grenadiers, el acuerdo se describe como “total”, según Ciclismo Internacional.

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