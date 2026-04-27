El mundo del ciclismo sigue de luto debido al fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, deportista del Nu Colombia, que murió en Europa luego de complicaciones de salud a causa de una caída en una competencia de Francia.

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(Ver también: Luto en el deporte colombiano: ciclista falleció tras sufrir caída en competencia de Europa)

Esta situación ha causado mucha tristeza en muchos ciclistas, quienes les han expresado sus condolencias a los familiares y amigos del boyacense de 30 años de edad.

De hecho, este fin de semana el mejor ciclista del mundo, el esloveno Tadej Pogacar, excompañero de Muñoz, también se manifestó, pero no con palabras, sino con un emotivo gesto en la línea de meta en la Liega-Bastoña-Lieja.

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Pogacar sumó una nueva victoria en su carrera al cruzar la meta en la primera posición de esta competencia, en la que Egan Bernal terminó quinto, pero más allá del resultado, hubo un gesto que llamó la atención.

Apenas cruzó la línea de meta, Pogacar se tocó el pecho y levantó la mano apuntando al cielo, dedicándole su triunfo al ciclista colombiano.

Así fue su llegada:

En una tremenda carrera frente al francés Paul Seixas, el ciclista esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates impone su ley ganando la Liège-Bastogne-Liège. Es el monumento 13 en su extenso palmarés. Terminó quinto el colombiano Egan Arley Bernal Gómez. pic.twitter.com/q1gkkbt716 — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) April 26, 2026

Luego, en sus redes sociales, el esloveno le dedicó unas palabras al ciclista, escribiendo: “Tu siempre estarás con nosotros”.

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Y es que cabe recordar que Muñoz hizo parte del UAE Emirates entre 2019 y 2021, siendo muy importante para el equipo como gregario, por lo que sus compañeros lo recuerdan con mucho cariño.

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Pogacar, por su parte, sumó una nueva histórica victoria, pues esta temporada suma triunfos en la Strade Bianche, Milán San Remo, Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, además de haber quedado en la segunda posición de la París-Roubaix.

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