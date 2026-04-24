Una lamentable noticia en el mundo del ciclismo se confirmó en las últimas horas desde Europa, puesto que el deportista colombiano Cristian Camilo Muñoz, quien competía con el Nu Colombia, falleció a sus 30 años de edad en Francia.

Sigue a PULZO en Discover

El ciclista hacía parte de la escuadra que viajó a Europa para competir en varias carreras, en las que se había obtenido buenos resultados, pero el pasado sábado sufrió una fuerte caída en el Tour de Jura, en territorio francés.

De inmediato, el ciclista fue atendido de urgencia y luego fue llevado a un centro asistencial, en el que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos por la gravedad de las heridas.

Según pudo confirmar Noticias RCN, en las últimas horas el deportista desarrolló una sepsis a causa de una infección severa y lastimosamente falleció sobre las 5:00 de la mañana, hora de Francia, de este jueves 24 de abril.

Lee También

Noticia en desarrollo…

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables