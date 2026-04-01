El ciclista colombiano Marcelo Gutiérrez vuelve a poner en alto el nombre del país tras conquistar el segundo lugar en el Campeonato Mundial Máster de Downhill, realizado recientemente en Chile. Con una actuación sólida y competitiva, Gutiérrez se ubicó en el segundo lugar del podio, reafirmando su vigencia y legado en el ciclismo de montaña internacional. Este resultado confirma su talento, liderazgo y permanencia en una disciplina que lo ha consolidado como uno de los grandes referentes en Colombia, América Latina y el mundo.

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“Después de casi seis años de no estar en un evento de este nivel, volver a sentir los nervios, la boca seca, las piernas pesadas… todo eso que sentía cuando competía, fue muy especial. No diría que placentero, lo cual suena irónico, pero hoy, como padre, esposo y emprendedor, buscar este tipo de retos lo hace sentir a uno vivo. Y sobre todo, son grandes oportunidades para inspirar a otros, para demostrar que nunca es tarde y que el trabajo y la disciplina pueden lograr mucho en la vida.”

Con una trayectoria sólida y consistente, Gutiérrez se ha convertido en uno de los máximos referentes del downhill colombiano, abriendo camino para nuevas generaciones de riders que hoy ven en él un modelo a seguir. Su carrera está marcada por logros históricos: es el único latinoamericano en alcanzar cuatro podios en la Copa del Mundo de downhill, además de un destacado top 5 en Campeonato Mundial, nueve títulos como campeón nacional y tres campeonatos panamericanos. Cifras que reflejan su dominio, constancia y lo posicionan como el deportista latinoamericano más exitoso en la historia de esta modalidad.

“Es bastante irónico cómo una pista muy difícil puede generar nervios, pero una pista sencilla también. Eso fue lo que pasó en Chile: era una pista corta, no tan técnica, lo que iguala mucho el nivel entre los corredores. En un escenario así, la diferencia está en hacer una bajada prácticamente perfecta.”

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Este resultado en Chile no es un hecho aislado, sino la confirmación de la vigencia de su mentalidad competitiva. Tras más de 10 años en la élite mundial, Gutiérrez ha iniciado una transición estratégica donde su mayor activo ya no es únicamente su velocidad, sino su capacidad de retarse y cumplirse a sí mismo.

A su vez, ha convertido toda su experiencia en una herramienta para aportar a otros, compartiendo conocimiento a través de sus redes sociales, clases y campamentos. Para él, esto representa un privilegio: poder transmitir lo aprendido y contribuir al crecimiento de muchos latinoamericanos que buscan mejorar cada día.

Más allá de los resultados, Marcelo ha evolucionado su perfil bajo la premisa de “No fallarse”, liderando iniciativas que utilizan el deporte y las actividades al aire libre como herramientas para romper la inercia y la comodidad de la vida moderna.

A través de su ecosistema digital —que incluye redes sociales y un canal directo vía newsletter— comparte herramientas prácticas para enfrentar retos físicos como un vehículo de transformación personal, sin necesidad de ser un deportista élite.

“Sin duda, no fue el resultado que estaba buscando. Mientras competía, solo pensaba en darlo todo para cumplir con ese objetivo de una vez por todas. Pero al no haber sido así, queda algo muy claro: tendré que volver, darlo todo una vez más y, tarde o temprano, alcanzar ese resultado que tanto me sueño.”

Actualmente, impulsa proyectos que combinan turismo, deporte y experiencias, organizando viajes y vivencias que permiten a los aficionados disfrutar del downhill desde una perspectiva cercana, divertida y enriquecedora, recogiendo así los frutos de una carrera construida con pasión y constancia.

Resultados – Categoría Master A Male

Cameron Allonby (Australia) – 02:19.865

Marcelo Gutiérrez (Colombia) – 02:21.025 (+00:01.160)

Matías Arellano Lastra (Chile) – 02:22.653 (+00:02.788)

Alejo Ortiz (Ecuador) – 02:23.232

Milciades Jaque (Chile) – 02:25.195

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