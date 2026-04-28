Este martes 28 de abril, el ciclismo colombiano volvió a ser protagonista en el calendario internacional gracias a una actuación destacada de Iván Ramiro Sosa, quien se impuso en el Tour de Turquía y asumió el liderato de la competencia, en lo que representa uno de los triunfos más importantes de su carrera reciente.

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El corredor cundinamarqués, del equipo Kern Pharma, se quedó con la victoria en la tercera etapa de la carrera, disputada entre Marmaris y Kıran, un recorrido de alta exigencia que incluía el primer gran final en montaña. Allí, Sosa marcó la diferencia con un ataque contundente en los kilómetros finales que le permitió cruzar la meta en solitario.

La jornada estaba señalada como clave para los aspirantes al título, y el colombiano no desaprovechó la oportunidad. A falta de aproximadamente cinco kilómetros para el final, lanzó un ataque que dejó sin respuesta a sus rivales, consolidando una ventaja suficiente para quedarse con la etapa.

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Detrás de Sosa llegaron el australiano Sebastian Berwick y el francés Nicolas Breuillard, quienes no lograron seguir el ritmo del colombiano en la subida final.

Acá, el video del triunfo de Sosa:

Por ti, por tu salud, por @EqKernPharma, por Cristian Muñoz 🙏🏼🇨🇴💚 Iván Sosa, tras su operación de endofibrosis en 2025, sufre ante Berwick pero triunfa en el primer final en alto del @tourofturkiye en Kiran 📺 Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES. #TUR2026 pic.twitter.com/mRqjdJDZEk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 28, 2026

Con este resultado, el ciclista de Pasca no solo celebró una victoria de etapa, sino que también se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general del Tour de Turquía; quedó con una ventaja de 13 segundos sobre Berwick y 21 sobre Breuillard, lo que lo posiciona como uno de los principales favoritos para quedarse con el título.

El triunfo tiene un significado especial en la carrera de Sosa, ya que no ganaba desde 2022, cuando se impuso en el Tour de Langkawi, por lo que este resultado marca su regreso a lo más alto del podio tras varios años marcados por dificultades físicas y procesos de recuperación.

De hecho, su victoria también refleja una recuperación importante luego de problemas de salud que afectaron su rendimiento en temporadas anteriores, pues tuvo que superar complicaciones físicas e incluso una intervención médica, lo que hace aún más relevante este triunfo en territorio europeo.

Ahora, el reto para Iván Ramiro Sosa será defender el liderato en las siguientes jornadas del Tour de Turquía, donde la regularidad será clave para mantener la camiseta de líder y aspirar al título general.

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