La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 y Caracol Televisión tuvo una de las apuestas más llamativas para los visitantes. En el Pabellón 15, el canal instaló un stand colorido con temática futbolera que busca atraer tanto a niños como a adultos en medio de la fiesta cultural más importante del país.

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Al lugar llegaron varias de sus figuras más reconocidas, entre ellas talentos de Gol Caracol como Carlos Morales, Pepe Garzón, Alexis García y Julián Capera. También hicieron presencia periodistas de Noticias Caracol como Alejandra Murgas, Nicolás Rojas, Valentina Espinoza y Luisa Fernández, además de Cristina Hurtado, presentadora de ‘A otro nivel’.

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El espacio está diseñado para que grandes y chicos disfruten de diferentes actividades interactivas. Entre las experiencias, los asistentes podrán intentar hacer goles a Aurelio Cheveroni, crear su propio avatar y participar en espacios de pintura, en una apuesta que mezcla entretenimiento, deporte y creatividad dentro de la FILBo.

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