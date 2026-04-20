Se viene uno de los momentos más importantes para los canales de televisión en el país, pues a partir del próximo 11 de junio comienza el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y eso significa que millones de personas estarán frente al televisor para ver a las mejores selecciones del mundo, especialmente los partidos de la Selección Colombia.

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Esto lo tienen claro los canales y por eso es que durante este año se han presentado tantos movimientos en los medios de comunicación con el objetivo de atraer audiencias, clientes y mejor ‘rating’.

Canal Caracol, por ejemplo, hizo un esfuerzo grande con el objetivo de tener más rigurosidad y protagonismo en la próxima Copa del Mundo, especialmente por los rivales que tiene.

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Quiénes son las nuevas caras del ‘Gol Caracol’

Este lunes, 20 de abril, el ‘Gol Caracol’ presentó a tres nuevas caras que fortalecerán la nómina de cara a la maratón de partidos que se vienen en el Mundial, recordando que como aumentó el número de equipos, el volumen de juegos será mucho más grande.

La primera era un secreto a voces, pues luego de su paso por Caracol Radio y ESPN, Julián Capera llegó a comentar los partidos de este canal, algo que ya se venía mencionando, pero hasta ahora se hizo oficial.

Por otro lado, teniendo en cuenta la enfermedad de Norberto Peluffo y que Rafael Dudamel está con el Deportivo Cali, el nuevo acompañante del comentarista será Alexis García, exfutbolista y entrenador de fútbol, quien también tiene una amplia trayectoria y tiene mucho conocimiento de elementos tácticos.

Finalmente, la otra cara es el argentino Rodolfo de Paoli, quien también será parte de los comentaristas y no de los narradores.

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Por otro lado, los nombres que completarán el grupo serán Carlos Morales, Pepe Garzón, Marina Granziera, Juan Pablo Hernández, Marcela Monsalve, Mauricio Molano, Jhonsson Rojas, Juan Camilo Vargas, Rocío Rodríguez, Alejandra Murgas y Catalina Gómez, caras que ya son bien conocidas en este canal de televisión.

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De esta manera, lo que busca Caracol es fortalecer su nómina para seguir liderando las transmisiones de la Selección Colombia pensando, no solo en el Mundial, sino en todo lo que se viene más adelante.

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