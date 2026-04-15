El segundo partido del Deportes Tolima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 no solo dejó un sabor amargo por la derrota 3-1 ante Nacional de Uruguay, sino que desató una tormenta mediática por lo que dijo el técnico Lucas González durante una pausa de hidratación.

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La frase, que fue captada por los micrófonos de la transmisión oficial, encendió la controversia en el Cono Sur y en Colombia, donde varios periodistas han opinado al respecto. Uno de ellos fue Carlos Antonio Vélez, quien en su espacio ‘Palabras mayores’ calificó la actitud del estratega bogotano como un acto de egocentrismo innecesario.

Para Vélez, las pausas de hidratación se han convertido en un escenario de ‘show’ para los técnicos que buscan figurar ante las cámaras, descuidando la verdadera esencia táctica del juego. El analista fue tajante al señalar que González tenía el discurso preparado para las cámaras y no para sus dirigidos.

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“Lo más defraudante, y lo estoy viendo no solo acá en Colombia sino afuera. En esas famosas pausas de hidratación, que son un absurdo total, meten las cámaras, los micrófonos, y ya los técnicos se dieron cuenta, y entonces vieron el papayaso para sacar sus tableros, sus tabletas, y empezar con frases que tienen preparadas”, aseguró inicialmente el periodista en el mencionado programa.

Vélez continuó su crítica enfatizando que este tipo de declaraciones solo sirven para alimentar la hostilidad del rival: “Aprovechan para darse pantalla los grandes motivadores y los grandes tácticos, y no miden realmente lo que están diciendo. Ayer Lucas soltó eso. Miren, hoy la prensa uruguaya hoy le da con todo”.

Acá, lo que dijo Carlos Antonio (minuto 19:50):

¿Cuál fue la frase de Lucas González?

Lo que desató la discusión fue la instrucción que González dio a sus jugadores mientras el partido seguía empatado. Con una seguridad que hoy le cobran, el técnico afirmó:

“Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol y se los vamos a demostrar”, sentenció González durante la pausa de hidratación.

Acá, el video de lo ocurrido:

“SOMOS 100 VECES MEJORES QUE ESE EQUIPO JUGANDO AL FÚTBOL” ¡Gran arenga de Lucas González Vélez, DT de Deportes Tolima, para sus jugadores vs. Nacional! 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TiiQhgR6RH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

Sin embargo, el resultado final fue un 3-1 en contra donde el equipo colombiano se vio superado físicamente y en el juego aéreo. Sobre esto, Vélez fue implacable:

“Eso está muy bien hacerlo, a puerta cerrada… y pierdes 3-1. Te ganan todos los duelos por arriba, todos los duelos por abajo, un equipo que solamente llega una vez, que te pudieron haber clavado 5. No hombre, utilicen esas pausas de hidratación para de verdad dar instrucciones y no para dar este visaje que es terrible”, aseguró el periodista.

Tras el partido y al verse en el ojo del huracán tanto en Uruguay como en Colombia, Lucas González intentó bajarle la temperatura a la polémica en la rueda de prensa posterior. El entrenador explicó que sus palabras no buscaban ‘bajarle la caña’ al rival, sino inyectar confianza a un grupo de jugadores que, según él, estaba sintiendo la presión del ambiente.

“Es una forma de comunicarte con ellos para que sientan la energía que quieres transmitir… Evidentemente es un lenguaje figurativo. No puedes ser 100 veces mejor que un equipo en este nivel, es imposible”, explicó el estratega buscando zanjar la discusión.

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