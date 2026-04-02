El periodista Carlos Antonio Vélez se pronunció este jueves sobre la hospitalización de James Rodríguez, luego del comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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La FCF confirmó que James fue hospitalizado al día siguiente del amistoso entre la Selección Colombia y Francia, presentando un cuadro de deshidratación severa que requirió 72 horas de observación médica en Estados Unidos. Según el parte oficial, la situación no está relacionada con lesiones deportivas, y el mediocampista muestra una evolución constante.

En medio de esta noticia, Carlos Antonio Vélez usó su cuenta oficial de X para enviar un mensaje al volante y comentar sobre su estado de salud. Señaló: “Pronta recuperación! Y para la próxima vez… no se puede y no se debe trabajar enfermo, no solo por el riesgo que se corre (la salud está primero), sino también porque no se hace bien el trabajo.”

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La declaración de Vélez surge en un contexto de críticas hacia el papel de James Rodríguez en los recientes partidos de la Selección Colombia y contrasta con las declaraciones de Iván Mejía cobre lo informado por la FCF.

Pronta recuperación! Y para la próxima vez …no se puede y no se debe trabajar enfermo, no solo por el riesgo q se corre, ( la salud está primero) sino también por q no se hace bien el trabajo! https://t.co/GuMVkH55me — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 2, 2026

Lo que dijo Iván Mejía sobre el caso de James Rodríguez

El periodista Iván Mejía también reaccionó a la versión oficial sobre la situación de James Rodríguez y dejó ver su escepticismo frente a la explicación entregada por la Federación Colombiana de Fútbol. Para el analista, no resulta coherente que el jugador hubiera permanecido tantos minutos en cancha si realmente presentaba un problema de salud.

Además, puso en duda que se trate únicamente de un tema médico y sugirió que el mensaje oficial busca proteger la imagen del futbolista. Desde su perspectiva, este tipo de explicaciones terminan evitando una discusión más transparente sobre el rendimiento y las decisiones dentro del equipo.

Mejía afirmó: “La versión de ‘James enfermo’ no cuadra por ningún lado. Parece un intento de lavarle la imagen. Si estaba enfermo, ¿cómo lo aguantan 70 minutos? Será mejor que se digan verdades, por dolorosas que sean, y no este infantil intento de tapar la verdad“.

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