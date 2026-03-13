El escalador colombiano Harold Tejada (Astana) se impuso este viernes en la sexta etapa de la París-Niza, con un contraataque a falta de cinco kilómetros para la meta situada en la localidad de Apt (sudeste de Francia).

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Daniel Martínez ya sabe qué grande correrá en 2026; será ficha clave para uno de los favoritos)

Es solo la segunda victoria como profesional de Tejada, de 28 años, después de una etapa en la Vuelta a Colombia en 2024.

Tejada ganó con seis segundos de ventaja sobre el francés Dorion Godon, que encabezó el grupo principal de velocistas. De hecho, en el video de la línea de meta se puede apreciar que el colombiano iba muy fuerte, al punto de que voltea a mirar para atrás cómo vienen sus rivales, se aprieta la cremallera y cruza con los brazos levantados debido a este importante resultado en su carrera deportiva.

Lee También

Este es el video de cómo cruzó la meta:

¡GRÍTELO TODA COLOMBIA! ¡HAROLD SE LLEVÓ LA SEXTA! 🇨🇴✊ Tejada atacó en el momento indicado y se quedó con un grna triunfo en la etapa 6 de la París-Niza. 😎 pic.twitter.com/T8iCLY2zZI — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) March 13, 2026

Este es un importante resultado para el deporte colombiano, puesto que se suma al segundo lugar de Daniel Martínez en jornadas pasadas y el buen rendimiento que han mostrado otros ciclistas como Brandon Rivera y Santiago Buitrago.

Cómo va la clasificación general de la París-Niza

En la clasificación general no hay cambios significativos, con el danés Jonas Vingegaard como líder con una ventaja de 3 minutos 22 segundos sobre otro colombiano, Daniel Martínez, cuando quedan sólo dos jornadas para esta tradicional prueba preparatoria del Tour de Francia.

Las dos etapas que quedan corren el riesgo de disputarse de nuevo con malas condiciones meteorológicas.

(Ver también: Brandon Rivera, nuevo campeón nacional de contrarreloj: le sacó mucho tiempo a Egan y ‘Dani’)

La etapa reina del sábado, con final en el alto del Auron, a más de 1.600 metros de altitud, podría incluso ver su recorrido alterado, ya que hay previsión de fuertes nevadas en esta estación de esquí de los Alpes Marítimos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.