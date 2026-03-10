El ciclismo colombiano vuelve a quedar en el centro de la polémica internacional luego de que la Unión Ciclista Internacional sancionara al equipo Team Medellín-EPM con una suspensión de 30 días por la aparición de dos casos positivos de dopaje entre sus corredores en un periodo de 12 meses.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Daniel Martínez ya sabe qué grande correrá en 2026; será ficha clave para uno de los favoritos)

La medida fue tomada por la Comisión Disciplinaria de la UCI, a través de la International Testing Agency (ITA), organismo independiente encargado de la gestión de los controles antidopaje. Según se informó, la sanción estará vigente entre el 27 de marzo y el 25 de abril de 2026, tiempo durante el cual la escuadra antioqueña no podrá competir en pruebas del calendario internacional.

El castigo se produce luego de que se confirmaran irregularidades en los pasaportes biológicos de los ciclistas colombianos Aldemar Reyes y Fabio Duarte. En el caso de Reyes, la notificación llegó el 10 de junio de 2025 por parte de la Organización Nacional Antidopaje de Colombia tras detectar anomalías en registros correspondientes al periodo entre febrero y agosto de 2023.

Lee También

Duarte, por su parte, fue notificado el 21 de agosto de 2025 por la misma entidad debido a irregularidades en su pasaporte biológico en diferentes momentos: febrero de 2023, entre julio y diciembre de 2024 y en enero de 2025. Ambos corredores, que ya se encuentran retirados del ciclismo profesional, permanecen suspendidos provisionalmente mientras avanzan los procesos disciplinarios.

Como consecuencia directa de la sanción, el Team Medellín-EPM deberá detener su actividad competitiva durante un mes, lo que le impedirá participar en algunas pruebas del calendario UCI de categoría 2.2, entre ellas la Clásica de Jamaica y el Tour of the Gila, carreras en las que el equipo colombiano había sido protagonista en ediciones recientes.

El caso también revive el debate sobre el control antidopaje en el ciclismo colombiano, especialmente luego de otros episodios recientes que han sacudido al pelotón nacional. Uno de los más comentados ha sido el del joven pedalista Germán Darío Gómez, quien también fue suspendido por dopaje, generando preocupación entre aficionados y dirigentes por la repetición de este tipo de situaciones.

Aunque Colombia ha consolidado una reputación internacional como una de las principales potencias del ciclismo de ruta, gracias a figuras que han brillado en Europa y en grandes vueltas, estos casos vuelven a poner bajo la lupa los controles y procesos de formación de los corredores.

(Ver también: Brandon Rivera, nuevo campeón nacional de contrarreloj: le sacó mucho tiempo a Egan y ‘Dani’)

Mientras tanto, el Team Medellín-EPM deberá esperar el final de la sanción para retomar su calendario competitivo, en medio de un momento complejo para el ciclismo nacional, que busca proteger su credibilidad en el escenario internacional.

* Pulzo.com se escribe con Z