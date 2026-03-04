La temporada comenzó de una muy buena manera para los ciclistas colombianos en este 2026, pues algunos ya se mostraron como líderes, se han sumado algunos ‘top’ 10 y hoy, se sumó la primera victoria para el ciclismo nacional en Europa en esta temporada.

Dicha victoria la consiguió el capo del Bahrein Victorious, Santiago Buitrago, quien compitió en el Trofeo Laigueglia, una competencia tradicional en Italia que convocó a nombres bastante interesantes.

De hecho, las condiciones se prestaron mucho para él, puesto que estaba un clima bastante agradable y muy parecido al de Bogotá y eso le sirvió para alcanzar al grupo de fuga y luego sacarle ventaja a sus rivales.

Es más, al final, luego de alcanzar a la fuga, se fue junto a Antonio Tiberi, Romain Grogoire y Quinten Hermans, pero los atacó faltando 10 kilómetros y se fue en solitario para levantar los brazos en la línea de meta, consiguiendo así su novena victoria como ciclista profesional.

Así fue la llegada del ciclista colombiano:

No se pudo ver en vivo, pero gracias a la redes de @il_Laigueglia está esta es la victoria de @SantiagoBS26 🇨🇴@BHRVictorious en esta clásica italiana 1Pro, con un ataque en Colla Micheri en los últimos 11km pic.twitter.com/cYAtUPk43r — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) March 4, 2026

De esta manera, ahora Buitrago competirá en la Tirreno Adriático en los próximos días y luego así avanzará en su preparación para las grandes vueltas, en las que espera tener el nivel necesario para ser protagonista, mantenerse en las posiciones de adelante y cerrar incluso en un podio.

Además, cabe destacar que el nivel de Buitrago no fue el esperado en los Nacionales de Ruta en los que se impuso Brandon Rivera en la crono y Egan Bernal en la prueba élite, por lo que espera reponerse y conseguir muchas victorias a lo largo de este año.

