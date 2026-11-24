En la semana de Black Friday, quienes buscan renovar su espacio de juego pueden revisar esta oferta: el monitor curvo Sceptre de 27 pulgadas tiene un descuento anunciado del 32 % y queda en $ 299.667.

Sigue a PULZO en Discover

El equipo ofrece una tasa de refresco de 100 Hz, un tiempo de respuesta anunciado de 1 ms y una pantalla curva 1500R. También incluye dos puertos HDMI, una entrada DisplayPort y altavoces integrados, características que pueden servir tanto para jugar como para trabajar o ver contenido.

Una pantalla curva para juegos y entretenimiento

El monitor utiliza un panel VA curvo de 27 pulgadas. Según la descripción del producto, su tasa de refresco llega hasta los 100 Hz y cuenta con un tiempo de respuesta de 1 ms con reducción de desenfoque. Estas especificaciones pueden contribuir a una imagen más fluida, aunque el rendimiento final también depende del computador o dispositivo conectado y del juego.

La pantalla ofrece una gama de color del 100 % sRGB y modos de visualización para juegos FPS y RTS. Además, incorpora tecnología Blue-Light Shift, que reduce la emisión de luz azul, de acuerdo con el fabricante.

Lee También

Para conectar dispositivos, dispone de dos entradas HDMI y una DisplayPort. También tiene altavoces integrados y salida de audio, mientras que su compatibilidad con montaje VESA permite instalarlo en un soporte o brazo compatible.

¿A quién le serviría este producto?

Puede interesar a gamers que buscan un monitor para jugar y también utilizarlo en tareas de trabajo o entretenimiento. Sus puertos permiten conectar diferentes equipos, pero conviene verificar las especificaciones de la consola o computador para confirmar qué resolución y tasa de refresco puede alcanzar cada dispositivo.

El producto incluye altavoces, aunque quienes priorizan una experiencia de audio más envolvente pueden preferir usar audífonos o parlantes externos. También es importante revisar las medidas del escritorio y la distancia de visualización antes de elegir una pantalla de 27 pulgadas.

Qué dicen algunos compradores

Una persona que compró el monitor comentó que le sorprendió su desempeño y que le ha servido tanto para trabajar como para entretenimiento, incluso frente a modelos de mayor precio.

Otra reseña señaló que el monitor le pareció más grande de lo esperado y planteó que la percepción del tamaño puede depender de cómo se mida la pantalla. Estas opiniones corresponden a experiencias individuales y no garantizan que todos los compradores tengan la misma impresión.

Precio y descuento de Black Friday

El precio informado es de $ 299.667, con un descuento anunciado del 32 %. Antes de comprar, revise la disponibilidad, las conexiones que necesita y las condiciones de la oferta.

Compre aquí: consulte la disponibilidad del monitor curvo Sceptre en Amazon. El precio y el descuento pueden cambiar según la disponibilidad y las condiciones de la oferta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.