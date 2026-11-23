Por: Noticiero 90 minutos

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La emoción del clásico vallecaucano vuelve a encender los ánimos este martes 24 de noviembre, cuando América de Cali reciba al Deportivo Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Este compromiso es parte de la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, una instancia en la que ambas escuadras luchan por alcanzar un cupo en la final del campeonato. Según la información publicada por 90 Minutos, ninguno de los dos equipos ha logrado sumar una victoria en el inicio de los cuadrangulares: América igualó ante Bucaramanga y Deportivo Cali empató contra Millonarios.

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El duelo no solo representa la oportunidad de tomar ventaja en la tabla del grupo, sino que está cargado de historia y rivalidad. De acuerdo con el registro estadístico de la Liga citado en 90 Minutos, América de Cali y Deportivo Cali se han enfrentado en 310 ocasiones. El balance favorece ligeramente al conjunto 'azucarero' con 112 triunfos, mientras que el América ha logrado 100 victorias. Además, se contabilizan 98 empates, lo que resalta la marcada paridad de este enfrentamiento tradicional del fútbol colombiano. En lo que respecta a goles, los números también son ajustados: los 'escarlatas' han convertido 388 tantos y los 'verdiblancos', 390.

Este equilibrio en el historial hace del clásico un partido impredecible y apasionante. Cada edición se convierte en un nuevo capítulo de una historia rica en anécdotas y gestas deportivas, que trasciende lo meramente futbolístico y alcanza dimensiones emocionales para hinchas y protagonistas. De acuerdo con el mismo medio, el antecedente más reciente entre estos equipos terminó empatado sin goles en el Pascual Guerrero, escenario que nuevamente acoge esta crucial cita a partir de las 8:30 p. m.

En el repaso por los mayores artilleros del clásico, destaca Anthony de Ávila como máximo goleador con 19 tantos defendiendo al América de Cali, seguido por Adrián Ramos, también de los 'escarlatas', con 14 anotaciones. Otras figuras históricas como Camilo Cervino, Jorge Ramírez Gallego ‘Gallegol’ y Jorge Cáceres ostentan 13 goles cada uno, aportando brillo a la leyenda de este duelo.

Cada clásico vallecaucano no solo modifica el balance histórico, sino que puede definir el rumbo de una temporada y escribir una página más en la rivalidad más representativa de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas veces se han enfrentado América de Cali y Deportivo Cali en la Liga BetPlay?

Según datos recopilados por 90 Minutos, América de Cali y Deportivo Cali han jugado 310 partidos en la Liga, con 112 triunfos para Deportivo Cali, 100 para América y 98 empates, reflejando la intensidad y equilibrio que caracteriza el clásico vallecaucano.

¿Quién es el máximo goleador en la historia del clásico vallecaucano?

De acuerdo con el registro citado en 90 Minutos, Anthony de Ávila es el máximo goleador histórico del clásico vallecaucano, con 19 tantos anotados para América de Cali. Otros jugadores destacados son Adrián Ramos, Camilo Cervino, Jorge Ramírez Gallego y Jorge Cáceres, todos con cifras sobresalientes en este enfrentamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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