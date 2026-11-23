Por: Noticiero 90 minutos

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Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío se preparan para disputar el título del Torneo BetPlay 2026-II, con el primer partido programado para hoy en el estadio municipal Raúl Miranda de Yumbo. El enfrentamiento originalmente debía celebrarse en Cali, pero, de acuerdo con el club vallecaucano, se decidió cambiar de escenario a último momento debido a labores de desmontaje de un evento musical en el estadio Pascual Guerrero. Esta información fue notificada oficialmente por la institución a través de sus canales oficiales.

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La comisión arbitral ha designado a Steven Camargo como el árbitro principal del encuentro, quien contará con el respaldo del sistema VAR, a cargo de Lisandro Castillo. El inicio del compromiso está pactado para las 7:30 p. m., en una jornada que definirá parte del destino del ascenso en el fútbol colombiano.

Tanto Boca Juniors de Cali como Deportes Quindío llegan a la gran final tras consolidarse como líderes en sus respectivos cuadrangulares semifinales. Según información publicada por la DIMAYOR, el equipo dirigido por José Manuel ‘Willy’ Rodríguez aseguró el primer lugar del Grupo A con diez puntos, luego de una remontada crucial como visitante ante Unión Magdalena en Santa Marta, con una destacada actuación del jugador Deiman Cortés, autor de dos goles en ese encuentro. Por su parte, el equipo cafetero, al mando de Harold Rivera, dominó el Grupo B acumulando doce unidades, asegurando su pase a la final tras un triunfo 2-0 sobre Real Cundinamarca con dos anotaciones de Juan Pablo Ibargüen.

La serie se completará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia, donde también se definirá el ascenso a la primera división. De acuerdo con el reglamento explicado por la DIMAYOR, si Deportes Quindío gana en el marcador global, ascenderá de manera inmediata a la Liga BetPlay 2027 gracias a su primer puesto en la tabla anual de reclasificación con 76 puntos, sin necesidad de disputar una final anual. En ese caso, Envigado y Real Cartagena irían al repechaje para buscar el último cupo. Sin embargo, si Boca Juniors de Cali gana, ganará el derecho a una Gran Final anual frente a Envigado y, de perderla, tendría una última oportunidad en una serie de repesca ante Deportes Quindío.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el cambio de sede a la final entre Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío?

El cambio de sede se debió a que el estadio Pascual Guerrero en Cali estaba en proceso de desmontaje tras un evento musical, por lo que el partido se trasladó al estadio municipal Raúl Miranda de Yumbo según información oficial del club vallecaucano. Esto implica que los equipos afrontarán el primer partido en un entorno diferente al previsto, lo que podría influir en la logística y en la presencia de público local para ambos finalistas.

¿Qué es el sistema VAR y cómo se implementará en la final del Torneo BetPlay 2026-II?

El sistema VAR, o árbitro asistente por video, es una herramienta tecnológica que revisa jugadas polémicas para apoyar las decisiones del árbitro central. En este encuentro, según notificó la comisión arbitral, Lisandro Castillo será responsable de la operación del VAR, respaldando a Steven Camargo para asegurar decisiones justas y reducir errores humanos en momentos determinantes del partido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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