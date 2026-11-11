Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali sacó una valiosa ventaja como visitante al imponerse 2-1 sobre Internacional de Bogotá en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026, según reportes de 90 Minutos y registros en redes sociales oficiales del club y de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). El Estadio Metropolitano de Techo fue el escenario donde se vivieron momentos de alta tensión, con un inicio que favoreció momentáneamente al conjunto bogotano.

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En los primeros minutos del encuentro el equipo local sorprendió a la hinchada con un gol tempranero. Tan solo al minuto cuatro, Fabricio Sanguinetti, mediante una destacada jugada individual, superó marcas rivales y ejecutó un remate cruzado que venció al portero Jean Fernandes, poniendo a Internacional de Bogotá en ventaja. Sin embargo, las acciones se modificarían rápidamente. En el minuto diez, Dewar Victoria vio la tarjeta roja directa tras una entrada sobre José Cavadía, dejando a los bogotanos con un jugador menos y cambiando la dinámica del compromiso desde temprano.

Con superioridad numérica, América de Cali adelantó sus líneas bajo la orientación de David González, buscando el empate. Al minuto veintidós ocurrió una jugada polémica: Tomás Ángel marcó de cabeza, pero la revisión del sistema de asistencia arbitral por video (VAR) determinó que el gol debía anularse, pues el delantero había cometido mano al definir. Lejos de bajar la intensidad, el conjunto escarlata insistió y encontró recompensa cerca del entretiempo. Al minuto cuarenta y uno, Marlon Torres empató con un cabezazo tras un centro preciso desde la banda derecha. Solo tres minutos después, América selló la remontada con una jugada colectiva que terminó en gol dentro del área, estableciendo el 2-1 que sería definitivo.

En el segundo tiempo, América de Cali mantuvo la calma y dominio del balón, controlando los tiempos mientras que Internacional de Bogotá resistía con disciplina defensiva, a pesar de la inferioridad numérica. Hacia el final, Sanguinetti tuvo una oportunidad clara para empatar, pero el marcador no se movió más. De acuerdo con las publicaciones citadas, América buscará concretar su clasificación a la final el martes diecisiete de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero. La ventaja deja bien posicionado al equipo vallecaucano para el decisivo partido de vuelta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el desarrollo del partido entre América de Cali e Internacional de Bogotá por la Copa BetPlay 2026?

De acuerdo con la información publicada por 90 Minutos y las cuentas oficiales en redes sociales, el partido tuvo un inicio favorable para Internacional de Bogotá con un gol de Fabricio Sanguinetti. Sin embargo, tras la expulsión de Dewar Victoria, América de Cali tomó el control, empató con Marlon Torres y remontó antes del descanso, logrando imponerse pese a la resistencia del rival en el segundo tiempo.

¿Por qué fue expulsado Dewar Victoria en la semifinal Copa BetPlay 2026?

Según el reporte de 90 Minutos, Dewar Victoria recibió tarjeta roja directa al minuto diez después de una fuerte entrada sobre José Cavadía en la mitad del campo, lo que dejó a Internacional de Bogotá con un jugador menos durante la mayor parte del encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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