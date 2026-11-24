La semana de Black Friday trae una rebaja para quienes quieren capturar viajes, paseos y aventuras desde todos los ángulos: la Insta360 X4 Air tiene un descuento anunciado del 25 % y un precio de $ 1.049.665.

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La cámara graba video 360° en 8K y permite elegir el encuadre después de grabar. Su peso anunciado es de 165 gramos, y suma estabilización de imagen, lentes reemplazables y herramientas de edición con inteligencia artificial.

Grabe primero y elija el ángulo después

La Insta360 X4 Air utiliza dos lentes para capturar una imagen de 360 grados. Según la descripción del producto, puede grabar en 8K a 30 cuadros por segundo y permite reencuadrar el material desde la aplicación, una función que puede ser útil cuando se quiere registrar una escena sin estar pendiente de apuntar a un solo lugar.

También incorpora estabilización FlowState y bloqueo de horizonte de 360°, funciones pensadas para mantener la imagen nivelada durante el movimiento. Para escenas diurnas, ofrece un modo Active HDR en 8K a 30 cuadros por segundo.

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La cámara pesa cerca de 165 gramos, aunque el peso puede variar ligeramente según la configuración. La descripción también destaca sus lentes reemplazables, de modo que un lente dañado se pueda cambiar con el kit correspondiente, sin tener que reemplazar toda la cámara.

¿A quién le serviría este producto?

Puede interesar a quienes graban viajes, actividades al aire libre o momentos familiares y quieren explorar distintos ángulos de una misma toma. La aplicación incluye herramientas de edición con IA, plantillas y efectos para trabajar el material después de grabar.

La descripción menciona el efecto de palo selfie invisible, pero aclara que el palo se vende por separado. También presenta funciones de almacenamiento y respaldo en la nube asociadas a Insta360+, por lo que conviene revisar las condiciones y disponibilidad del servicio antes de contar con ellas.

Qué dicen algunos compradores

Una persona que compró la cámara para reemplazar una GoPro Hero10 Black destacó la calidad de imagen, las funciones y la versatilidad. También afirmó que, durante su uso, no experimentó los apagados por sobrecalentamiento que había tenido con su equipo anterior.

Otro comprador valoró la captura de 360 grados y la posibilidad de escoger el encuadre después de grabar. Estas opiniones reflejan experiencias individuales y no garantizan que todos los usuarios obtengan los mismos resultados.

Precio y oferta de Black Friday

El precio informado para la Insta360 X4 Air es de $ 1.049.665, con un descuento anunciado del 25 %. Antes de comprar, revise la disponibilidad, qué accesorios vienen incluidos y las condiciones de los servicios adicionales.

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El precio y el descuento pueden cambiar según la disponibilidad y las condiciones de la oferta.

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