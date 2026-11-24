Por: Gol Caracol

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Jaminton Campaz fue el gran protagonista del reciente triunfo de Rosario Central sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza, resultado que aseguró la clasificación del club ‘canalla’ a los cuartos de final de la Liga Profesional de Argentina. De acuerdo con Noticias Caracol, el extremo colombiano firmó una actuación memorable en el estadio Gigante de Arroyito, imponiéndose desde el primer minuto de juego. Campaz no tardó en desequilibrar el encuentro: cuando apenas transcurrían seis minutos, el colombiano abrió el marcador y, solo dos minutos después, recuperó un balón tras un error defensivo del rival para asistir de manera precisa a Enzo Copetti, quien aumentó la ventaja a 2-0.

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En la primera mitad, la superioridad de Rosario Central se consolidó aún más gracias a un autogol de Lautaro Carrera a los 40 minutos, permitiendo un amplio dominio antes del descanso. Por la visita, Facundo Lencioni marcó el descuento en el tiempo añadido, pero la victoria ya tenía dueño. El rendimiento de Campaz, quien también ha sido mundialista con la Selección Colombia en Norteamérica 2026, no pasó desapercibido para la prensa argentina, que catalogó su actuación como un verdadero “lujo”, según informan medios como Noticias Caracol.

El diario argentino 'La Capital' tituló su análisis del partido con la frase: “Campaz está hecho un 'Bicho' malo e indescifrable”, destacando el papel determinante del colombiano en los momentos clave del encuentro. En este informe, ‘La Capital’ detalló que Campaz no solo fue responsable del primer gol, sino que intervino también en las siguientes dos anotaciones, mostrando una actitud siempre ofensiva y diferenciadora. El medio no dudó en calificarlo como “la principal carta del equipo en ataque” y le otorgó una puntuación de 8.5 por su desempeño.

El triunfo permite que Rosario Central avance para enfrentarse a partido único contra Barracas Central el domingo 29 de noviembre, en busca de un puesto en las semifinales de la Liga Profesional de Argentina, de acuerdo con Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la actuación de Jaminton Campaz en el partido de Rosario Central contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza?

Según la información de Noticias Caracol y el diario 'La Capital', Jaminton Campaz abrió el marcador a los seis minutos y poco después asistió a Enzo Copetti para el segundo gol. Su actuación, considerada de “lujo”, incluyó participación directa en las tres anotaciones de Rosario Central, lo que llevó a la prensa a destacar su influencia y a darle una calificación de 8.5.

¿Qué opinó la prensa argentina sobre el desempeño de Jaminton Campaz en la Liga Profesional de Argentina?

La prensa argentina, según reportó ‘La Capital’ y Noticias Caracol, elogió el papel de Jaminton Campaz, describiéndolo como “la principal carta del equipo en ataque” y señalando su primer tiempo como brillante. El diario destacó su capacidad para marcar la diferencia en cada acción y lo tituló como un “'Bicho' malo e indescifrable”, resaltando su gran momento futbolístico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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