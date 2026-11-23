Por: Portal Bogotá

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La Media Maratón de Cundinamarca 2026 reunió a 15.000 atletas y aficionados en las calles de Anapoima, en lo que ya se reconoce como una auténtica fiesta deportiva y cultural para el departamento y el país. De acuerdo con la información oficial difundida por la alcaldía de Bogotá, en su tercera edición, este evento no solo motivó a deportistas locales, sino que también atrajo a corredores provenientes de Kenia, Ecuador, Perú, Bolivia y otras regiones de Colombia, quienes encontraron en la provincia del Tequendama un escenario ideal para competir y celebrar.

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Uno de los momentos más destacados lo protagonizó la atleta colombiana Kellys Arias, quien se impuso en los 21 kilómetros de la categoría abierta femenina, con un tiempo de 1:16:33. Al describir su experiencia, Arias comentó: "Estoy muy feliz, fue un trayecto bastante retador, muy difícil. Me di cuenta que a las chicas internacionales les costaba en las subidas, ellas me recortaban bajando, pero fue un corre-corre, literal, interesante". En la rama masculina, el ganador fue el keniano Samuel Komon Yeko, quien completó el recorrido en 1:08:04 y logró imponerse a sus rivales más cercanos. Junto a ellos, destacaron también Jimmy Gómez y Titus Kipjumba Mbishei, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

La competencia de 10 kilómetros se saldó con la victoria de Jhonatan Centeno, quien registró un tiempo de 00:29:21 en la categoría masculina, y Samantha Guerrero, con 00:35:11 en la femenina. Además, la carrera incluyó categorías inclusivas como la 3K-Canicross, que permitió a los corredores participar junto a sus mascotas, y la prueba de 5K, donde familias y grupos de amigos recorrieron las calles en un ambiente cargado de música y cultura local.

El evento, que contó con la asistencia de más de 45.000 personas entre público y participantes, fue también una vitrina para la cultura y la economía de Anapoima. Se organizaron ferias gastronómicas y actividades tradicionales, coordinadas por la Agencia de Comercialización, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT) y la alcaldía local, dinamizando la economía regional y posicionando al municipio como epicentro de grandes eventos.

¿Quiénes fueron los ganadores destacados de la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

En la Media Maratón de Cundinamarca 2026, la colombiana Kellys Arias fue la vencedora en la categoría femenina de 21K, mientras que el keniano Samuel Komon Yeko se llevó la victoria en la masculina. Además, en los 10K destacaron Jhonatan Centeno y Samantha Guerrero como ganadores en sus categorías respectivas.

¿Cómo influyó la Media Maratón de Cundinamarca 2026 en la economía y cultura de Anapoima?

El evento impulsó la economía local de Anapoima, gracias a la gran asistencia de deportistas y visitantes, al tiempo que fortaleció la cultura regional mediante ferias gastronómicas y actividades tradicionales coordinadas por la Agencia de Comercialización, el IDECUT y la alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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