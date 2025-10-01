La comunidad ‘gamer’ en Colombia amaneció este miércoles con una noticia que ha provocado indignación en redes sociales y foros especializados: Microsoft ha aplicado un aumento significativo en los precios de Xbox Game Pass, su servicio de suscripción estrella.

(Vea también: Meta advirtió a quienes conversan con su IA en Instagram, WhatsApp y más por lo que les pasará)

Los incrementos, que en algunos casos duplican el costo anterior, han tomado por sorpresa a miles de usuarios en Colombia, donde el poder adquisitivo ya representa un desafío para muchos.

El plan Ultimate, el más popular, pasó de 42.990 a 80.900 pesos mensuales, un salto del casi 100 % que ha desatado una ola de críticas.

Lee También

La renovación de Xbox Game Pass, efectiva desde hoy, incluye cambios en los planes y nuevos beneficios, pero para muchos colombianos, estos no compensan el aumento. Microsoft ha reestructurado sus planes, reemplazando los anteriores (Core, Standard y Ultimate) por Essential, Premium y Ultimate, además de ajustar el plan PC Game Pass.

Nuevos precios y beneficios de Xbox Game Pass en Colombia

Xbox Game Pass Essential: 29.900 pesos/mes

Incluye: acceso a multijugador en línea, una biblioteca de más de 50 juegos seleccionados, descuentos exclusivos y ‘streaming’ en la nube ilimitado para juegos compatibles. Este plan es el sucesor del antiguo Core, ideal para quienes buscan lo básico, pero no incluye lanzamientos del primer día (day-one).

Xbox Game Pass Premium: 39.900 pesos/mes

Incluye: más de 200 juegos de consola y PC, EA Play (juegos como Fifa y Battlefield), acceso a Ubisoft+ Classics (Assassin’s Creed, Far Cry) y juegos de Xbox hasta un año después de su lanzamiento. No incluye day-one para títulos de Xbox Game Studios.

Xbox Game Pass Ultimate: 80.900 pesos/mes

Incluye: todo lo de premium, más lanzamientos day-one de Xbox Game Studios (Hogwarts Legacy, The Outer Worlds 2), Fortnite Crew (a partir del 18 de noviembre), ‘streaming’ en la nube a 1440p y acceso multiplataforma (consola, PC y dispositivos móviles).

PC Game Pass: 42.990 pesos/mes

Incluye: biblioteca de más de 200 juegos para PC, day-one de Xbox Game Studios, EA Play y Ubisoft+ Classics. No incluye multijugador en consola ni ‘streaming’ avanzado.

El aumento llega en un momento delicado para Colombia, donde la inflación y el costo de vida han sido temas sensibles. Los ‘gamers’, muchos de ellos jóvenes o estudiantes, han usado Game Pass como una alternativa económica para acceder a títulos de alto calibre sin comprarlos individualmente.

Acá, una de las críticas:

Suben los precios del Game Pass mientras las promesas se diluyen. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que nos expriman el bolsillo a cambio de menos? El jugador merece respeto, no facturas infladas. Esto ya no es un beneficio para el jugador, es un atraco con logros incluidos…🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/zKpj0q1uKy — Naomi Misora 🐉🩵 (@Naomi_Misora93) October 1, 2025

Sin embargo, el nuevo precio de Ultimate, que supera los 80.000 pesos, equivale a casi el 6 % del salario mínimo mensual (1’300.000 pesos en 2025), lo que lo hace prohibitivo para muchos.

Microsoft justifica los incrementos con la adición de más de 40 juegos este mes, mejoras en el ‘streaming’ y beneficios como Fortnite Crew. Sin embargo, para muchos colombianos, estas adiciones no compensan el impacto económico.

Los suscriptores actuales no verán el aumento hasta su próxima renovación (a partir del 4 de noviembre), lo que da un pequeño respiro. Microsoft recomienda revisar los detalles en xbox.com/es-co, donde los usuarios pueden ajustar su plan o cancelar si el costo es insostenible.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.