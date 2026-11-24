Por: Noticiero 90 minutos

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La Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida como Conmebol, junto a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), anunció oficialmente la extensión de su alianza para organizar la Conmebol Copa América 2028 en Estados Unidos, tal como informaron en un comunicado reciente. De acuerdo con la información difundida, la edición número 49 del torneo de selecciones más antiguo del mundo se celebrará del 9 de junio al 9 de julio de 2028. El calendario, que abarca 25 días de competencia, fue diseñado específicamente para evitar superposiciones con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, programados para iniciarse el 14 de julio del mismo año.

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El formato de la competencia será el mismo que se utilizó en 2024, con la participación de 16 selecciones nacionales. Diez cupos serán para los países miembros de la Conmebol y seis quedarán reservados para representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Según lo informado, los equipos de la Concacaf obtendrán su clasificación exclusivamente por su desempeño en la Copa Oro 2027, la cual se disputará entre junio y julio de 2027. Esto representa una diferencia con ediciones previas, en las que las invitaciones eran directas y no necesariamente dependían del rendimiento deportivo.

En palabras de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol: “¡La Conmebol Copa América 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo!”. La elección de Estados Unidos como sede, por tercera vez en su historia tras la Copa América Centenario de 2016 y la edición de 2024, responde a factores logísticos y comerciales: Estados Unidos ofrece una red moderna de estadios adecuados para encuentros de alta demanda y es un mercado atractivo para la comercialización de entradas, derechos audiovisuales y patrocinios.

El impacto económico de la edición anterior refleja el potencial de esta elección, dado que en 2024 más de 1,5 millones de espectadores asistieron a los estadios y la Conmebol tuvo ingresos cercanos a 319 millones de dólares, casi el triple de lo logrado en Brasil en 2019, según cifras oficiales. Próximamente, los organismos encargados revelarán las ciudades anfitrionas, los estadios seleccionados y los detalles del sistema de clasificación de la Concacaf; esto último representa uno de los principales objetivos para equipos y entrenadores como Néstor Lorenzo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será el proceso de clasificación de Concacaf para la Copa América 2028?

De acuerdo con la información oficial, los cupos para las selecciones de la Concacaf en la Copa América 2028 se determinarán exclusivamente por los resultados obtenidos en la Copa Oro 2027. Solo aquellos equipos que logren destacarse en dicho torneo continental obtendrán un lugar en la máxima competencia sudamericana, dejando atrás el modelo de invitaciones directas de ediciones anteriores.

¿Por qué se eligió a Estados Unidos como sede de la Copa América 2028?

Según la Conmebol, la elección de Estados Unidos como sede está relacionada con factores deportivos, logísticos y comerciales. El país cuenta con estadios modernos que facilitarán la organización de grandes eventos y posee un mercado que ha demostrado capacidad para atraer público y generar altos ingresos por entradas, derechos televisivos y patrocinadores, como lo evidencian los resultados económicos obtenidos en la edición de 2024.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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