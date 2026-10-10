Por: Portal Bogotá

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El sendero de Monserrate vuelve a ser protagonista en la agenda bogotana gracias a la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) convoca a la ciudadanía a ascender los 1.605 escalones del icónico sendero hacia el Cerro de Monserrate el domingo 11 y el lunes festivo 12 de octubre de 2026. Esta invitación reafirma el carácter emblemático de Monserrate, escenario que reúne tanto a deportistas como a fieles, quienes llegan a la Basílica del Señor Caído para realizar plegarias por salud, trabajo y familia, en una tradición conocida como los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, de acuerdo con información divulgada por el IDRD y la Alcaldía de Bogotá.

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El ascenso a Monserrate es una experiencia que trasciende el acto físico: durante el recorrido, los caminantes recorren diversas estaciones hasta llegar al santuario, que alberga la imagen del ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín, así como una réplica de la Virgen de Montserrat, replicando la imagen que se encuentra en el monasterio de Montserrat de Barcelona, España. Además, el atractivo turístico se complementa con una vista privilegiada de Bogotá, que recompensa a quienes se detienen en la subida para contemplar la magnitud de la capital colombiana, según destacan fuentes institucionales.

Para quienes decidan participar en el ascenso, el IDRD resalta la importancia de seguir ciertas recomendaciones: no consumir alimentos durante el recorrido, vestir ropa y calzado adecuados, aplicar bloqueador solar y mantenerse hidratado respetando las distancias personales. Es clave seguir las instrucciones tanto del personal como de las autoridades y permanecer siempre a la derecha para ascender o descender. En caso de aglomeraciones, se aconseja guardar la calma y evitar salirse de los caminos autorizados. Dada su elevada exigencia física, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte recomienda que solo participen personas mayores de 14 años, sin antecedentes cardíacos o respiratorios ni condiciones como embarazo, hipertensión, hipotensión, glicemia o movilidad reducida. Asimismo, no se aconseja el ascenso bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. Se recuerda que en el sendero no hay baños públicos debido a la ausencia de acueducto y alcantarillado.

El sendero de Monserrate está habilitado en su horario habitual, de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., salvo los martes que permanece cerrado por mantenimiento. Para aquellos interesados en información sobre otros servicios como la eucaristía, el teleférico y el funicular, se recomienda consultar los canales oficiales de Monserrate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDRD para subir al sendero de Monserrate en Bogotá?

Entre las sugerencias del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) están: usar ropa cómoda y calzado adecuado, aplicarse bloqueador solar, hidratarse durante el recorrido, no consumir alimentos en el ascenso y respetar las indicaciones de las autoridades. Es fundamental mantener la derecha tanto en la subida como en la bajada, conservar la calma en caso de aglomeración y no salir de los senderos autorizados.

¿Quiénes no deberían ascender el sendero de Monserrate según el IDRD?

El IDRD desaconseja el ascenso a mujeres embarazadas, personas con enfermedades cardíacas o antecedentes de hipertensión, hipotensión o glicemia, aquellas con asma o enfermedades respiratorias crónicas, personas con movilidad reducida, o quienes hayan consumido bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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