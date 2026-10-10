Por: Portal Bogotá

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Un presunto caso de hurto de un celular de alta gama en la localidad de Engativá, en Bogotá, desencadenó una pronta reacción tanto de la ciudadanía como de la Policía de Bogotá. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y la cobertura oficial del portal Bogotá.gov.co, varios habitantes del sector intervinieron para detener a dos hombres señalados de participar en el robo. Según el reporte, los ciudadanos lograron retener a los presuntos responsables mientras se movilizaban en una motocicleta y, tras el intento de huida, estos terminaron chocando contra un furgón antes de ser interceptados.

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Al lugar acudieron uniformados adscritos al CAI Santa María del Lago, quienes al realizar el registro a los implicados hallaron una pistola con un cartucho sin percutir en poder de uno de los detenidos, la cual fue incautada en ese mismo momento. De acuerdo con la información preliminar, el hurto se ejecutó bajo la modalidad de ‘raponazo’ en motocicleta, una táctica en la que los delincuentes arrebatan objetos de valor de manera rápida y violenta. Posteriormente, y como reacción de algunos testigos de estos hechos, la motocicleta fue incinerada supuestamente por miembros de la comunidad.

El teniente coronel José Bejarano, comandante operativo de Seguridad Ciudadana No. 3 (E), afirmó lo siguiente: "Se logra la captura de dos personas por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Gracias a la llamada de la comunidad […] evidenciando que la comunidad tenía retenida a dos personas en este lugar. Se procede a hacer el registro persona, hallando en su poder un arma de fuego de procedencia ilegal. Se procede a realizar la captura de estos ciudadanos y la recuperación del celular que momentos antes se habían hurtado mediante la modalidad de raponazo en motocicleta", según cita Bogotá.gov.co.

Tras la intervención policial, los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Estos hechos se inscriben en la estrategia “Bogotá Camina Segura”, implementada con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia en la capital. Como lo reitera la Policía Nacional, la colaboración ciudadana resulta fundamental para denunciar y evitar delitos, resaltando la relevancia de contactar la línea de emergencias 123 o acudir a cualquier CAI (Centro de Atención Inmediata) cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la comunidad en el caso de hurto en Engativá, Bogotá?

La comunidad desempeñó un papel determinante en la retención de los dos hombres señalados de robar un celular de alta gama, lo que permitió la pronta intervención de la Policía de Bogotá. Además, algunos testigos habrían incinerado la motocicleta utilizada en el asalto, mostrando la reacción de la ciudadanía frente a los delitos ocurridos en el sector.

¿Qué es la modalidad de ‘raponazo’ y cómo fue empleada en el caso reportado?

La modalidad de ‘raponazo’ consiste en arrebatar objetos de valor de manera rápida y sorpresiva, generalmente en la vía pública y, en este caso, empleando una motocicleta como vehículo de escape. Según las autoridades citadas por Bogotá.gov.co, así fue hurtado el celular antes de la captura de los sospechosos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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