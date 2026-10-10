Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico hecho ha sacudido a la localidad de Engativá, en Bogotá, donde un hombre de 59 años, trabajador como vigilante de una discoteca, fue asesinado en circunstancias que las autoridades aún investigan. Según información divulgada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el homicidio estaría asociado a una serie de amenazas y presuntas extorsiones dirigidas al establecimiento nocturno en el que laboraba la víctima. Las primeras versiones indican que dos hombres serían los autores materiales, quienes habrían disparado contra el trabajador luego de que este recibiera un panfleto con mensajes intimidatorios.

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La situación gira en torno a las denuncias del propietario de la discoteca, quien afirmó que desde hace cerca de 10 meses ha sido objeto de extorsiones por parte de presuntos miembros de la agrupación delincuencial ‘Los Satanás’. De acuerdo con esta denuncia, los intentos de extorsión han sido constantes, poniendo en riesgo tanto a los empleados como a la estabilidad del negocio. Tal como señala la información, las autoridades investigan si existe una conexión directa entre las amenazas, las aparentes exigencias económicas y el asesinato del vigilante, aunque esta relación deberá confirmarse durante las pesquisas en curso.

Posterior al ataque, la presión y las intimidaciones hacia el establecimiento se habrían intensificado, al punto de obligar al cierre temporal del negocio. Este hecho evidencia el grave impacto que pueden tener los actos de extorsión y violencia sobre los pequeños empresarios y trabajadores en diferentes sectores de Bogotá. La respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá ha sido reforzar la investigación, con el propósito de identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás de este homicidio que ha causado conmoción en la zona.

El caso pone el foco sobre el fenómeno de la extorsión en la ciudad, una problemática que muchos comerciantes han venido denunciando en distintos puntos de la capital. Por ahora, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita dar con los responsables y evitar que estos hechos se repitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la relación entre el asesinato del vigilante y las presuntas extorsiones en Engativá?

La relación entre el asesinato del vigilante y las extorsiones es uno de los principales temas de investigación en este caso. Según la información de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima habría recibido amenazas y un panfleto intimidatorio antes de ser atacada. Además, el dueño de la discoteca ha denunciado ser extorsionado desde hace cerca de 10 meses por presuntos integrantes del grupo ‘Los Satanás’. Las autoridades están indagando si este contexto de amenazas y exigencias económicas tiene vínculo directo con el homicidio, aunque aún no se ha establecido esta conexión de manera definitiva.

¿Qué medidas están tomando las autoridades tras el homicidio y las intimidaciones a establecimientos en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, la Policía Metropolitana de Bogotá avanza en la identificación y búsqueda de los responsables del crimen ocurrido en Engativá. Tras el incremento de las amenazas al establecimiento y su posterior cierre temporal, las autoridades han intensificado sus operativos para esclarecer el caso y prevenir nuevos hechos similares. El propósito es trabajar en esclarecer los motivos detrás del ataque y detener a quienes estarían generando temor a través de extorsiones a comerciantes de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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