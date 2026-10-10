Un vigilante fue asesinado en la localidad de Engativá, en Bogotá, en un hecho que estaría relacionado con las presuntas amenazas y exigencias económicas denunciadas por los propietarios de una discoteca ubicada sobre la avenida 68.

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De acuerdo con la información conocida, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta las inmediaciones del establecimiento, le entregaron un panfleto al trabajador y posteriormente le dispararon. Las circunstancias exactas del ataque son materia de investigación.

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El caso ha causado interrogantes debido a que, según una denuncia difundida sobre lo ocurrido, los responsables de la discoteca habrían advertido desde hace varios meses sobre presuntas extorsiones.

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Así habría ocurrido el asesinato del vigilante en Bogotá

Un video relacionado con el crimen muestra una calle comercial durante la noche, con varios vehículos y motocicletas estacionados frente a los establecimientos del sector. En las imágenes se observa al vigilante en las afueras del lugar. Posteriormente, dos sujetos se acercan al trabajador, le entregan un panfleto y, según el reporte del caso, le disparan.

Por ahora, la información disponible no precisa la identidad de la víctima ni la hora exacta en la que ocurrió el homicidio. Tampoco se han establecido públicamente las identidades de los responsables.

El material audiovisual podría aportar elementos para reconstruir los momentos previos al ataque y orientar las labores investigativas.

#Bogotá | La @PoliciaBogota confirmó que están tras la pista de los responsables del homicidio de un hombre de 59 años, quien trabajaba como vigilante de una discoteca en Engativá. El dueño del lugar aseguró que lleva 10 meses siendo extorsionado por supuestos integrantes de ‘Los Satanás’. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 9, 2026



Uno de los aspectos que se busca esclarecer es la posible relación entre el homicidio y las presuntas extorsiones que habrían afectado al establecimiento comercial.

Según la denuncia difundida por la FM, los propietarios de la discoteca, ubicada sobre la avenida 68, llevaban cerca de 10 meses reportando exigencias de dinero. Estas habrían comenzado en diciembre del año anterior y serían atribuibles a personas que se identifican como ‘Satanás’.

La publicación también señala que el Gaula de la Policía tenía conocimiento de la situación denunciada por los propietarios. Sin embargo, hasta el momento, con la información disponible no es posible confirmar que el asesinato del vigilante esté directamente relacionado con esas presuntas extorsiones. Esa posible conexión deberá ser establecida por los investigadores.

Por ahora, no se ha informado sobre capturas ni se ha confirmado la identidad de los hombres que habrían participado en el ataque. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del homicidio, verificar el contenido del panfleto entregado a la víctima y determinar si existe una relación entre este elemento, las denuncias de extorsión y el asesinato.

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El caso vuelve a poner la atención sobre las denuncias de presiones económicas contra establecimientos comerciales en Bogotá y la necesidad de esclarecer las amenazas que, según los reportes, habrían sido comunicadas previamente.

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