Tres presuntos delincuentes que buscaban cometer un millonario hurto de automotores eligieron la peor víctima posible la noche de este martes 6 de octubre en el barrio La Francia, de la localidad de Puente Aranda. Los sujetos interceptaron una camioneta con la firme intención de robarla, ignorando por completo que el propietario del vehículo era un comando de las fuerzas especiales de la Policía Nacional fuertemente armado.

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El violento episodio se desencadenó cuando los asaltantes amenazaron al conductor para despojarlo del automotor. Al verse acorralado y en inminente peligro, el uniformado reaccionó con su arma de dotación, desatando un cruce de disparos que dejó a uno de los criminales abatido en el mismo lugar de los hechos, tendido sobre la vía pública mientras los vecinos del sector alertaban a gritos a las líneas de emergencia.

Los otros dos cómplices, gravemente heridos por los impactos de bala, lograron abordar una camioneta y emprendieron una veloz huida con rumbo hacia el centro de la ciudad, evadiendo momentáneamente el cerco policial inicial. Sin embargo, la reacción de los cuadrantes y las labores de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá activaron un plan candado bajo la premisa lógica de que los heridos buscarían atención médica de urgencia en clínicas del sector.

Minutos más tarde, la hipótesis de las autoridades se confirmó con precisión quirúrgica. El vehículo en el que escapaban los delincuentes fue localizado frente al área de urgencias de la Clínica Mederi, ubicada sobre la carrera 30 con Américas. Al inspeccionar minuciosamente el automotor, los uniformados descubrieron una macabra escena: en la parte trasera del vehículo yacía sin vida otro de los presuntos asaltantes, quien no resistió la gravedad de las heridas sufridas durante el tiroteo en Puente Aranda.

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Entre tanto, el tercer implicado e instructor de la huida ingresó por sus propios medios al área de urgencias del centro asistencial buscando salvar su vida, donde quedó de inmediato bajo custodia policial a la espera de ser judicializado. Las unidades de criminalística de la Fiscalía General de la Nación asumieron la inspección técnica de los cuerpos y la recolección de evidencias tanto en la escena del crimen original como en el perímetro de la clínica.

Adicionalmente, los investigadores indagan por estas horas si la camioneta utilizada por los criminales para su fallida fuga está vinculada a una serie de atracos seriales de vehículos reportados en distintos puntos de Bogotá durante las últimas semanas. Las autoridades entregarán en las próximas horas un reporte oficial detallado con la identidad de los abatidos y el estado judicial del uniformado que frustró el violento asalto.