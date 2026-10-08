Llegar a la puerta de la casa no siempre significa estar a salvo. En Bogotá, varios conductores han sido víctimas de atracos violentos justo cuando se disponen a ingresar a sus viviendas, una modalidad que tiene un patrón que las autoridades y la ciudadanía deben tener en cuenta.

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Uno de los casos más recientes ocurrió en el barrio La Francia, en Puente Aranda. Según informó El Tiempo, un policía llegaba en su camioneta hacia las 10:40 de la noche cuando varios hombres armados, que se movilizaban en un vehículo negro, lo interceptaron para quitarle el automotor. El uniformado reaccionó y se produjo un intercambio de disparos. Dos de los presuntos asaltantes murieron y un tercero quedó bajo atención médica. El CTI de la Fiscalía asumió las diligencias judiciales.

La investigación también busca establecer si el carro usado por los presuntos delincuentes había sido robado horas antes a una mujer en Normandía, Engativá. De acuerdo con el medio citado, ella también estaba llegando a su vivienda cuando varios hombres descendieron de una camioneta y la amenazaron con armas de fuego hasta obligarla a entregar su vehículo.

Las cámaras de seguridad registraron ese atraco y la huida de los responsables. El GPS instalado en el automotor permitió rastrear su ubicación hasta un parqueadero de Bogotá, donde fue recuperado. Aunque esta tecnología no impide que ocurra un robo, sí puede ayudar a orientar la búsqueda de vehículos hurtados.

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Otro episodio ocurrió en junio en Ciudad Montes, también en Puente Aranda. Cuatro hombres armados descendieron de un automóvil gris cuando un conductor iba a guardar su camioneta de alta gama. Lo golpearon y le exigieron las llaves; la víctima logró escapar, mientras los agresores huyeron sin llevarse el vehículo.

En abril, en Santa Rita, cinco sujetos abordaron a un hombre que descargaba objetos de su carro frente a su casa. Según el relato recogido por El Tiempo, la víctima alcanzó a refugiarse en la vivienda, pero los atacantes dispararon contra el inmueble y se llevaron algunos objetos del vehículo.

Ante estos casos, recomiendan prestar atención a los carros o motos que parecen seguir al conductor, observar si hay vehículos rondando repetidamente la entrada y no confiarse por estar a pocos metros de casa. Si nota algo sospechoso, lo más prudente es evitar detenerse frente a la vivienda y buscar un lugar seguro para pedir ayuda. También aconseja mantener activo el GPS del vehículo, pues puede ser clave para su localización después de un hurto.

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