Por: Blu Radio

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La empresa Air-e Intervenida debió denunciar penalmente a un usuario que en las últimas horas atropelló, al parecer de forma intencional, a uno de sus técnicos en el norte de Barranquilla.

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Los hechos tuvieron lugar en el barrio La Concepción, en la calle 76 con carrera 71, cuando un grupo de técnicos de la empresa estaban revisando el medidor de energía de una vivienda, porque el consumo registrado venía mostrando aparentes alteraciones desde hace varios días.

En medio de ese proceso, reporta la operadora que una mujer empezó a insultarlos y hasta llegó a golpear a de ellos con una piedra. “Me borras eso, me lo borras”, eran los gritos de la mujer, según se puede apreciar en videos que se han hecho virales por las redes sociales.

Después, esa persona llamó a un familiar, quien llegó al lugar en un carro y lo usó para atropellar a otro de los técnicos. Ambos trabajadores, identificados como Darío Romero y Yaceth Conrado, fueron llevados a una clínica en el norte de la ciudad.

Por su parte, el gerente Territorial Experto de Air-e Intervenida, Victor De Luque Vidal, dijo que las autoridades ya conocen el caso y que no lo dejarán pasar. También pidió la captura de los responsables, quienes ya están siendo identificados.

“Desde Air-e Intervenida rechazamos de manera contundente los hechos de violencia ocurridos contra dos de nuestros técnicos mientras realizaban labores de inspección en el barrio La Concepción, en la ciudad de Barranquilla. Nuestros trabajadores y contratistas salen todos los días a cumplir una labor esencial para garantizar la prestación del servicio de energía y ninguna diferencia o inconformidad puede justificar una agresión que ponga en riesgo su integridad o su vida. En este momento nuestra prioridad es la recuperación de nuestros compañeros Darío y Yaceth, a quienes, junto con sus familias, expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo”, declaró inicialmente.

“Los hechos ya están siendo puestos en conocimiento de las autoridades competentes y la compañía adelantará las acciones correspondientes. Queremos reiterar un mensaje muy claro. En Air-e Intervenida no toleramos la violencia. El diálogo siempre será el camino y proteger la integridad y la vida de nuestra gente es una prioridad innegociable”, finalizó.

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