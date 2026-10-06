Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalar de Barranquilla terminó en una tragedia familiar para Willman Beleño, quien viajaba como pasajero en uno de los buses involucrados en el siniestro.}

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El hombre se movilizaba hacia su trabajo cuando ocurrió el choque con una motocicleta en la que iba su hijo, Héctor Beleño Ortiz, de 30 años. Según el relato entregado por el padre, dos buses estaban involucrados en la situación y uno de ellos terminó impactando al motociclista.

Después del accidente, Beleño bajó del vehículo para acercarse al lugar y tratar de identificar lo ocurrido. Allí observó la motocicleta y se fijó en la placa, sin saber todavía que la persona que había sufrido el accidente era alguien de su propia familia.

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El padre pidió entonces a un agente de tránsito información sobre la identidad de la víctima. Mencionó el nombre de su hijo, con la posibilidad de que se tratara de él, y recibió la confirmación que convirtió el accidente en una tragedia personal: el fallecido era Héctor.

“Ahí es cuando le pido la cédula a un agente de tránsito de la persona que estaba fallecida, que podía conocerlo, le dije el nombre, y ese era mi hijo”, relató Beleño.

El hombre también contó que había tomado ese bus porque iba tarde para su trabajo y consideró que podía avanzar más rápido por esa ruta. Sin saberlo, terminó a bordo de uno de los vehículos relacionados con el accidente que le costó la vida a su hijo.

¿Cómo fue accidente donde murió Héctor Beleño Ortiz?

Según su versión, antes del siniestro los buses habrían estado intentando adelantarse en medio del tránsito. El padre sostuvo que el motociclista intentó esquivar otro vehículo y terminó en la trayectoria del bus en el que él viajaba. Estas circunstancias son materia de investigación.

El caso ocurrió en la avenida Circunvalar, en Barranquilla, y se suma a otros accidentes registrados recientemente en este corredor vial. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del choque y las responsabilidades correspondientes.

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