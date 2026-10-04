Por: EL PILON SA

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Sergio Luis Rodríguez: así es la vida y legado del reconocido acordeonero y productor vallenato

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Sergio Luis Rodríguez, nacido el 5 de octubre de 1985 en Valledupar, celebra sus 41 años consolidado como una de las figuras más importantes del vallenato contemporáneo. De acuerdo con el portal Panorama Cultural y registros de El Tiempo, su nombre se ha hecho indispensable tanto en el escenario musical como en la formación de nuevas generaciones de artistas.

Su acercamiento a la música tuvo lugar a muy temprana edad. Cuando apenas tenía cinco años, Rodríguez se sintió inspirado por la telenovela 'Escalona' y el regalo de un acordeón que Poncho Zuleta le obsequió a su padre. Motivado por estos referentes, ingresó pronto a la academia del reconocido Andrés "El Turco" Gil. Allí integró la histórica delegación llamada ‘Los Niños del Vallenato’, agrupación que tuvo la oportunidad de presentarse en la Casa Blanca, Estados Unidos, evidenciando el alcance internacional del andamiaje vallenato.

Lejos de quedarse solo en el talento innato, Rodríguez decidió profundizar su formación. En 2003 inició estudios de Música en la Universidad de los Andes y más tarde en la Universidad Javeriana, con énfasis en producción de sonido, un atributo que ha dado un toque distintivo a su carrera. Esta base académica no solo perfeccionó su ejecución, sino que le permitió ampliar sus horizontes en el Festival de la Leyenda Vallenata. Desde su debut a los seis años en 1992, avanzó de Rey Infantil en 1994 a Rey de Reyes Infantil en 1997, hasta llegar a la máxima categoría: Rey Vallenato Profesional, obtenido en 2009 a los 23 años, superando a figuras como Manuel Vega y Omar Hernández, según reseñas de El Tiempo.

Sus logros se incrementaron en la escena profesional. Junto a Peter Manjarrés fue artífice de la llamada Nueva Ola del vallenato y alcanzó popularidad con temas como ‘Amor de mi sabana’. Posteriormente, junto a Jorge Celedón, llevó su arte a escenarios internacionales, mérito que le ha significado ser ganador del Grammy Latino en cuatro oportunidades. Destacan las producciones ‘Solo Clásicos’ (2008), ‘El Caballero “Del Vallenato”’ (2009) y, junto a Celedón, los álbumes ‘Ni Un Paso Atrás’ (2017) y ‘Sigo Cantando Al Amor (Deluxe)’ (2020).

Como compositor, ha dejado temas importantes para colegas como Jorge Celedón (‘Goza’), Felipe Peláez (‘Tan natural’) y Martín Elías (‘Muchachita loca’). Actualmente, combina giras musicales con la formación de nuevos talentos en su academia de Barranquilla, contribuyendo a la preservación del folclor vallenato.

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¿Cuáles son los principales premios de Sergio Luis Rodríguez en la música vallenata?

Según El Tiempo y Panorama Cultural, Sergio Luis Rodríguez ha obtenido títulos relevantes como Rey Vallenato Profesional en 2009 y es ganador en cuatro ocasiones del Grammy Latino gracias a su trabajo junto a artistas como Peter Manjarrés y Jorge Celedón. Estos reconocimientos refuerzan su posición como referente en el género.

¿Cómo ha aportado Sergio Luis Rodríguez a la formación de nuevas generaciones en el vallenato?

De acuerdo con Panorama Cultural, Sergio Luis Rodríguez actualmente dirige una academia musical en Barranquilla enfocada en formar jóvenes acordeoneros y músicos vallenatos, lo que demuestra su compromiso con el legado y la proyección de la música regional en Colombia.

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