Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, fue escenario de un importante evento encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien oficializó la inauguración de una nueva ruta aérea internacional que conecta directamente con la Ciudad de Panamá. De acuerdo con declaraciones del propio mandatario durante el acto, esta apertura busca facilitar el comercio y atraer más visitantes, aportando así al reconocimiento de Montería como una ciudad destacada en el contexto nacional, al afirmar que una ruta internacional "cambia ostensiblemente" la dinámica y la proyección de la región.

Sigue a PULZO en Discover

El evento contó con la presencia de miembros clave del gabinete presidencial, entre ellos los ministros de Comercio, Defensa, Justicia, Interior, Deporte y Ciencias, así como el jefe de gabinete y la consejera para las regiones, además de la designada secretaria de Transparencia. Asimismo, asistieron los embajadores de Panamá en Colombia y de Colombia en Panamá, lo que resalta el alcance bilateral de esta iniciativa. También hizo presencia el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, apuntando a la importancia política y económica que se atribuye a este nuevo canal de integración entre Montería y Panamá, según destaca la información suministrada por El Espectador.

Durante su intervención, el presidente resaltó los beneficios de que los empresarios puedan desplazarse con mayor facilidad, al tiempo que recalcó que la ruta, operada por la aerolínea estatal Satena, conecta a Montería con el aeropuerto internacional de Tocumen. Desde allí, se abren posibilidades de vuelos hacia destinos en todo el mundo. Además, se dio una instrucción directa para que se estructure próximamente una ruta internacional desde Montería hacia Miami, en Estados Unidos, lo que refuerza el compromiso de expandir la conectividad aérea de Córdoba.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, también tomó la palabra subrayando la expectativa de más de 3 millones de ciudadanos que veían urgente la integración de la región al circuito internacional por Panamá. Adicionalmente, anunció la construcción de cinco colegios técnicos y profesionales en las subregiones del departamento, y el próximo inicio de la licitación de una vía clave para conectar Valencia-San Pedro Urabá con los puertos del Urabá antioqueño, mejorando así la infraestructura.

Por su parte, el ministro de Comercio señaló que se promoverán nuevas rutas internacionales desde el Caribe colombiano, especialmente desde Barranquilla. Hace pocos días, se oficializó la transformación y modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz con un convenio de 18 meses y una inversión conjunta, donde el distrito asumirá funciones temporales sobre la terminal, mientras la Nación y la Aeronáutica Civil mantendrán competencias sobre la pista y la seguridad operacional, según lo reportado por El Espectador.

¿Cuál es la importancia de la nueva ruta aérea entre Montería y Ciudad de Panamá?

La inauguración de esta ruta aérea representa un avance significativo para Montería y la región de Córdoba en su conexión con mercados y ciudades internacionales. Según el presidente Abelardo de la Espriella, esta apertura facilitará el comercio y la llegada de visitantes, impactando de manera positiva en el desarrollo económico y social de la zona, y posicionando a Montería como una ciudad de relevancia internacional.

¿Cómo se transformará el Aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla tras el nuevo convenio?

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz experimentará una modernización importante gracias al convenio anunciado, con una inversión de $40.000 millones para renovar la terminal y funciones temporales asumidas por el distrito. No obstante, la propiedad de la terminal seguirá en manos de la Nación y la Aeronáutica Civil continuará a cargo de la pista y la seguridad operacional, de acuerdo con la información de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.