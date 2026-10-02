Por: CENET

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El consumo de café en Colombia atraviesa una notable transformación, especialmente en lo referente a la compra a través de plataformas digitales. Según un análisis realizado por RappiAds Colombia, que evaluó el comportamiento de los usuarios entre enero y agosto de este año, aunque Bogotá y Medellín siguen liderando en volumen de compras, las ciudades de la Costa Caribe se consolidaron como protagonistas por su acelerado crecimiento durante 2026. Este estudio, divulgado tras la conmemoración del Día Internacional del Café el 1 de octubre, revela cambios en los patrones de consumo tradicionales, con una expansión significativa en regiones fuera de los principales centros urbanos.

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De acuerdo con los datos, Bogotá mantiene su posición como la ciudad con mayor cantidad de órdenes de café y el ticket promedio más alto, lo que evidencia su poder de consumo. Medellín, por su parte, conserva el segundo lugar a nivel nacional en número de pedidos. Sin embargo, el dato más llamativo del informe se encuentra en la región Caribe. Valledupar experimentó un crecimiento anual de 67,6% en las órdenes de café, pues es la ciudad donde más se aceleró el consumo digital de esta bebida. Barranquilla, la capital del Atlántico, se destacó como la tercera ciudad del país con más pedidos y un aumento del 22,6%. Otras ciudades como Santa Marta y Montería reportaron crecimientos de 33% y 16%, respectivamente, demostrando la expansión de la categoría más allá de los centros económicos tradicionales.

El informe también identificó avances en otras regiones: Cali tuvo un crecimiento del 9% con cerca de 48.000 órdenes, Bucaramanga aumentó 6% (aproximadamente 16.000 órdenes) y Pereira ascendió 5% (unos 8.000 pedidos). Esta dinámica refuerza la idea de que el consumo digital de café se está democratizando en el país.

Otro aspecto relevante es el cambio en las preferencias de los consumidores. De acuerdo con RappiAds Colombia, crecen las compras de cafés de especialidad, tostados, ediciones limitadas y cápsulas. Algunas marcas independientes lograron incluso aumentos de hasta 111% en sus ventas. Sebastián Jaramillo, director de RappiAds Colombia, afirmó que existe una migración hacia productos de mayor valor y variedad, impulsada por el interés en el origen y la trazabilidad del grano, los perfiles de sabor y la diversidad de opciones. Además, las órdenes de mayor valor también subieron: los pedidos entre 50 000 y 100 000 pesos crecieron 43,7%, y los superiores a los 100 000 pesos, 25,4%.

A pesar del auge de nuevos nichos, las marcas tradicionales siguen siendo relevantes, con algunos incrementos superiores al 28%. Esta combinación evidencia que los consumidores buscan tanto innovar como mantener preferencias ya consolidadas. En resumen, el estudio sugiere que, más allá de la concentración en las principales ciudades, el consumo digital de café se expande con fuerza en otras regiones, especialmente en la Costa Caribe, que lideró los ritmos de crecimiento durante 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las ciudades de Colombia con mayor crecimiento en pedidos de café en plataformas digitales durante 2026?

De acuerdo con el análisis de RappiAds Colombia, Valledupar destacó con un aumento anual de 67,6% en las órdenes de café, mientras que Santa Marta y Barranquilla reportaron incrementos de 33% y 22,6%, respectivamente. Estas ciudades de la Costa Caribe lideraron las tasas de crecimiento en consumo digital de café durante el período estudiado.

¿Qué factores impulsaron el cambio en las preferencias de los consumidores de café colombiano en 2026?

El informe de RappiAds Colombia señala que los consumidores están cada vez más interesados en productos de mayor valor agregado, como cafés de especialidad, ediciones limitadas y cápsulas. Según declaraciones de Sebastián Jaramillo, factores como el origen del producto, la trazabilidad del grano, la variedad de sabores y la posibilidad de recibir el pedido en minutos han impulsado esta tendencia hacia una mayor diversificación en el consumo de café.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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