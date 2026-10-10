Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Los colombianos se preparan para el puente entre el 10 y el 12 de octubre, que conmemora el Día de la Raza. La Aeronáutica Civil estima cerca de 900.000 pasajeros, que se movilizarán por los principales aeropuertos del país; por su parte, la Terminal de Transportes de Bogotá estima más de 237.000 pasajeros.

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Para este fin de semana, el IDEAM publicó a través del ‘Pronóstico nacional del tiempo n.º 281’ cómo estará el clima en las principales regiones del país, en medio de la declaratoria del fenómeno de El Niño, por parte del Gobierno Nacional.

(Lea también: Expertos advierten por lo que pasaría después del fenómeno de El Niño en Colombia: “No debemos descartar”)

Para el sábado 10 de octubre se presentan probabilidades de intensidad baja en gran parte del territorio nacional en horas de la mañana; sin embargo, podrían intensificarse en horas de la tarde, después de la 1:00 p. m., principalmente en el occidente del país, principalmente en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en el centro del territorio nacional, como el departamento del Meta.

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En la noche, las precipitaciones continuarán con mayor intensidad en el occidente, especialmente en el Chocó; y en el norte, en Norte de Santander y Bolívar, donde se reportarán lluvias de intensidad moderada y fuerte. En el resto del territorio nacional se espera un descenso a intensidad baja.

En la mañana del domingo 11 de febrero se esperan precipitaciones de baja intensidad en gran parte del territorio nacional, con mayor impacto en el norte, en los departamentos de Magdalena, Cesar y Atlántico. En Bogotá se podrían reportar precipitaciones de baja intensidad.

Sin embargo, las condiciones cambiarán en horas de la tarde, con lluvias de intensidad moderada a alta nuevamente en el occidente del país y los departamentos del nororiente: Guajira, Magdalena, Cesar y Norte de Santander. En el centro se esperan condiciones secas.

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