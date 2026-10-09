Las lluvias en distintas regiones de Colombia volvieron a llamar la atención por las condiciones atmosféricas que se presentan en el mar Caribe. El meteorólogo Max Henríquez se pronunció sobre este panorama y advirtió que la circulación del mar en esa cuenca está relacionada con el paso del huracán Isaías.

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“Isaías domina la circulación del mar Caribe y Colombia se ve afectada por ella, generándose lluvias copiosas en las diferentes regiones del territorio nacional”, escribió Henríquez en su cuenta de X.

La publicación se conoce mientras el país atraviesa la segunda temporada de lluvias del año. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), octubre y noviembre concentran las mayores probabilidades de precipitación, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

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La entidad también advirtió que durante este periodo pueden presentarse aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y otros eventos localizados, incluso en zonas donde se esperan acumulados de lluvia inferiores a los promedios históricos.

Sin embargo, la trayectoria del huracán debe tenerse en cuenta para interpretar el alcance de la advertencia. El último reporte consultado del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó a Isaías en el golfo de México, con desplazamiento hacia el norte-noreste y rumbo a la costa norte del golfo. Ese pronóstico no indica un desplazamiento directo hacia Colombia.

¿Dónde está el huracán Isaías y cuál es su trayectoria?

En el boletín emitido a la 1:00 a. m., hora central de Estados Unidos, del viernes 9 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro de Isaías cerca de los 25,8 grados de latitud norte y 88,4 grados de longitud oeste.

En ese momento, el sistema se encontraba aproximadamente a 515 kilómetros al noreste de Progreso, México, y a 375 kilómetros al sur de la desembocadura del río Misisipi. Registraba vientos sostenidos de unos 165 kilómetros por hora y avanzaba hacia el norte-noreste a cerca de 22 kilómetros por hora.

El pronóstico señalaba que el huracán se acercaría a la costa norte del golfo de México durante el viernes y podría tocar tierra en esa zona durante la noche o en las primeras horas del sábado. El NHC advirtió sobre riesgos de marejada ciclónica, vientos fuertes y lluvias intensas en sectores de la costa estadounidense.

Estas condiciones corresponden a la trayectoria prevista para Estados Unidos y no deben confundirse con un aviso de impacto directo sobre Colombia. Para establecer si hay riesgos específicos en el territorio nacional, es necesario consultar los boletines del Ideam y las autoridades meteorológicas.

¿Qué ha dicho el Ideam sobre las lluvias en Colombia?

En su informe del 6 de octubre, el Ideam explicó que la temporada de lluvias coincide con el tránsito de ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos que pueden modificar las condiciones del tiempo de una región a otra.

Aunque la entidad prevé precipitaciones acumuladas por debajo de lo habitual en amplios sectores del país durante octubre, aclaró que esto no descarta episodios puntuales de lluvia intensa, tormentas eléctricas, crecientes súbitas, inundaciones o deslizamientos, según las condiciones locales.

Por eso, el mensaje de Henríquez pone el foco en la actividad atmosférica del Caribe, pero la evolución del huracán Isaías y las lluvias previstas en Colombia deben seguirse a partir de reportes oficiales actualizados.

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