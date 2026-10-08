Por: Noticiero 90 minutos

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Las recientes lluvias observadas en Cali han generado inquietudes acerca de si el fenómeno de El Niño continúa afectando la ciudad o si las condiciones climáticas han cambiado. Pese a la percepción de que las precipitaciones indican el final de este fenómeno climático, los expertos han subrayado que su presencia persiste. Así lo explicó Julián Gómez, profesional del equipo de la Secretaría de Gestión del Riesgo, quien recalcó que "la presencia de lluvias no significa necesariamente que el fenómeno haya terminado ni que las condiciones climáticas hayan retornado a la normalidad", de acuerdo con información recogida por 90Minutos.

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El fenómeno de El Niño corresponde a una variabilidad climática capaz de alterar los ciclos regulares de lluvia y temperatura. Según explican los expertos citados, incluso durante episodios de El Niño pueden ocurrir lluvias, ya que el ciclo climático de la ciudad mantiene sus temporadas húmedas. Lo que varía, precisan, es la cantidad de lluvia acumulada durante estos periodos. Gómez manifestó que, con El Niño, “no significa que no tengamos más precipitaciones, sino que el acumulado va a disminuir en el futuro”. Es decir, pueden presentarse lluvias, pero en menor volumen respecto a los promedios históricos.

El análisis de la actividad lluviosa en Cali no puede hacerse de manera aislada. La ciudad está situada en un valle rodeado de dos cordilleras y próxima al océano Pacífico, condiciones que facilitan la entrada y desplazamiento de humedad desde el mar. Estos factores geográficos, de acuerdo con los expertos, favorecen la formación de nubes y fenómenos hidrometeorológicos, incluso durante eventos de El Niño. Las precipitaciones suelen intensificarse en las tardes, producto de la acumulación de humedad y la topografía local.

En cuanto a la denominación “Súper Niño”, Gómez aclaró que no es un término técnico y que el nombre correcto es El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Este fenómeno puede clasificarse según su intensidad como leve, moderado o fuerte, dependiendo de los datos recolectados por organismos nacionales e internacionales. En el contexto actual, la intensidad del fenómeno ha sido alta.

Adicionalmente, Gómez indicó que El Niño y los movimientos sísmicos son fenómenos independientes. “Los fenómenos atmosféricos no influyen en la producción de eventos sísmicos”, explicó. La diferencia de temperaturas entre la superficie y el interior de la tierra no incide en la ocurrencia de sismos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sigue lloviendo en Cali durante el fenómeno de El Niño?

Las lluvias en Cali, incluso con la presencia del fenómeno de El Niño, se deben a la ubicación geográfica de la ciudad en un valle cercado por dos cordilleras y su proximidad al océano Pacífico. Estas condiciones favorecen el desplazamiento de humedad y la formación de lluvias, aunque el volumen total tiende a ser menor durante El Niño, según lo expresado por la Secretaría de Gestión del Riesgo.

¿Qué es El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y cómo se clasifica su intensidad?

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es el nombre técnico de un fenómeno climático que altera los patrones de temperatura y precipitaciones en diferentes regiones. Su intensidad puede clasificarse en leve, moderada o fuerte, en función de los registros observados y el análisis de entidades climáticas nacionales e internacionales, según explicó Julián Gómez, profesional de la Secretaría de Gestión del Riesgo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.