Por: Noticiero 90 minutos

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El noticiero 90 Minutos celebra este 8 de octubre su aniversario número 36, consolidándose como un testigo esencial de la historia de Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. Desde su fundación en 1990, el informativo ha evolucionado de ser un espacio televisivo tradicional a convertirse en un referente clave del suroccidente del país, marcando presencia no solo en televisión sino en plataformas digitales y nuevas formas de consumo de información. Esta trayectoria, de acuerdo con Gerardo Quintero, director del medio, valida el trabajo de un equipo que ha acompañado de cerca los acontecimientos determinantes de la región.

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Quintero destaca que alcanzar 36 años de existencia es relevante para la democracia y para las comunidades, ya que “que un medio cumpla esos 36 años es importante para cualquier democracia, cualquier región. Y que haya un testigo de esa historia, creo que eso ha sido el noticiero 90 Minutos a lo largo de estos años”. Al resaltar el papel del noticiero como “baluarte de la prensa libre”, remarca su compromiso sostenido con la independencia, la responsabilidad y el pluralismo, principios que orientan el trabajo diario de la sala de redacción, según declaraciones citadas por 90 Minutos.

Durante este 2026, el aniversario del noticiero coincidió con hechos trascendentales en la región. Uno de ellos fue la posesión presidencial realizada en Cali el 7 de agosto, un evento de relevancia nacional e internacional, de acuerdo con información del propio informativo. Días después, el sismo del 10 de agosto cambió el rumbo de la agenda informativa: 90 Minutos desplegó de inmediato una cobertura especial, dando voz a la comunidad y reportando daños, víctimas, atención médica y la respuesta de las autoridades. Quintero recuerda que el equipo “estuvo allí al frente informando, yendo a los sitios, dándole voz a la comunidad”. Esta emergencia también reflejó la articulación con la Universidad Autónoma de Occidente, histórica aliada del noticiero, al integrar estudiantes de Comunicación Social en las labores de cobertura.

En el contexto de su aniversario, el principal reto para 90 Minutos radica en conservar la confianza construida a lo largo de décadas, al tiempo que avanza en la transformación digital de sus contenidos. El director del medio afirma que el desafío es mantener la tradición y la imagen ganada, por un lado, y fortalecer la presencia digital, por otro, en un entorno mediático que cambia rápidamente. Quintero resalta la importancia de unir experiencia, juventud y rigor para producir información seria, honesta y profunda, evitando caer en prácticas cuestionables como la difusión de "fake news" o la búsqueda de popularidad vacía. Así, 90 Minutos sigue asumiendo su tarea de informar y acompañar a la región, fiel a sus principios de siempre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál ha sido la evolución del noticiero 90 Minutos en sus 36 años de historia?

En sus 36 años, 90 Minutos pasó de ser un noticiero de televisión tradicional a consolidarse como un referente informativo del suroccidente colombiano. Con el tiempo, amplió su cobertura hacia plataformas digitales y nuevos formatos, fortaleciendo una propuesta editorial basada en independencia, pluralismo y responsabilidad, según fuentes del propio noticiero.

¿Qué desafíos enfrenta 90 Minutos para mantener su esencia en la era digital?

El principal desafío para 90 Minutos es conservar la confianza ganada durante décadas mientras fortalece su presencia digital. El director, Gerardo Quintero, subraya la importancia de sostener la tradición informativa y adaptar el medio a los cambios tecnológicos sin perder la seriedad y el rigor periodístico que lo caracterizan.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.