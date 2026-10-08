Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali anunció que este jueves varios sectores de Cali experimentarán interrupciones temporales en el servicio de agua potable debido a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto. De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la Gerencia de Acueducto estará encargada de llevar a cabo múltiples actividades centradas en la reposición de válvulas y la optimización de la infraestructura que abastece de agua a diferentes barrios.

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Según el comunicado de Emcali, una de las tareas principales será el cambio de válvulas dañadas y no operativas en la red de distribución de agua potable. Esta intervención tendrá lugar específicamente en los barrios Quintas de Don Simón y Prados del Limonar, ubicados entre la calle 13 y la calle 16, y desde la carrera 70 hasta la carrera 80. En estos sectores, el servicio de agua estará suspendido desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. La entidad advirtió que estos trabajos son necesarios para garantizar la calidad y continuidad del suministro en el futuro próximo.

Adicional a lo anterior, Emcali realizará maniobras para optimizar la red en el barrio Alfonso Barberena. En este caso, los cortes afectarán a residentes de la calle 33 F, entre la carrera 24 D y la carrera 27; a quienes viven en la carrera 27, entre la calle 33 E y la calle 34; y en la carrera 25 hasta la carrera 26, desde la calle 33 E hasta la calle 33 F. Para las personas de esta zona, la suspensión del servicio se extenderá entre las 9:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Además de las zonas mencionadas, la empresa identificó otros barrios donde se presentará ausencia temporal de agua potable a raíz de los trabajos programados. Entre los barrios afectados figuran Terrón Colorado (calle 22 # 6 Oeste 36), Ciudad Pacífica (calle 48 con carrera 122), Ignacio Rengifo (calle 46 AN # 4 N 38), El Troncal (calle 44 # 12 C 11), San Fernando Viejo (calle 2 A # 25 - 36), Santa Fe (carrera 17 B # 43 - 72), La Flora (calle 59 # 3 BN 06), El Porvenir (carrera 6 A # 28 - 03), Mojica (calle 84 # 28 D4 -10), San Carlos (calle 29 # 36 - 33) y Santa Rita (av. 2 Oeste # 12 - 190). Toda esta información fue suministrada por Emcali y recoge los sectores oficialmente notificados sobre los cortes.

De esta manera, Emcali pidió a los ciudadanos de Cali estar atentos a los horarios informados y tomar las precauciones necesarias para afrontar las suspensiones que, según lo comunicado, buscan mejorar los sistemas de agua de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán suspensión de agua este jueves?

Los barrios que tendrán cortes de agua en Cali este jueves incluyen Quintas de Don Simón, Prados del Limonar y Alfonso Barberena, entre otros sectores como Terrón Colorado, Ciudad Pacífica, Ignacio Rengifo, El Troncal, San Fernando Viejo, Santa Fe, La Flora, El Porvenir, Mojica, San Carlos y Santa Rita, de acuerdo con Emcali.

¿Por qué habrá cortes de agua en Cali según Emcali?

Emcali informó que los cortes de agua se deben a trabajos de reparación, cambio de válvulas dañadas y optimización de las redes de acueducto en distintos sectores de Cali, con el propósito de mejorar el servicio para los usuarios.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.