Por: Noticiero 90 minutos

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Las autoridades de Cali y el Gobierno Nacional trabajan de manera conjunta para establecer opciones que permitan la reconstrucción de las viviendas perjudicadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto. Durante una reunión, el alcalde Alejandro Eder, en compañía del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, presentó diversas alternativas con el objetivo de reponer hogares y ofrecer nuevas posibilidades habitacionales a quienes lo perdieron todo con este fenómeno natural. Así lo reportó Noticiero 90 Minutos.

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Uno de los desafíos más grandes que enfrenta la emergencia en Cali está relacionado con el perfil socioeconómico de los perjudicados, pues, según datos oficiales, cerca del 80 % de quienes resultaron damnificados pertenecen a los estratos 3, 4 y 5. Este dato presenta una compleja situación porque la mayoría de los programas tradicionales de atención frente a desastres se enfocan principalmente en la población catalogada como más vulnerable, tradicionalmente en estratos bajos. El alcalde Eder expresó su compromiso en atender a todas las familias afectadas, independientemente de su estrato social, manifestando que no escatimarán esfuerzos en la atención a la ciudadanía perjudicada por el sismo.

Acerca de los plazos, la Administración Distrital precisó que el proceso de reconstrucción requiere disciplina y responsabilidad, considerando factores técnicos, procesos de diseño y las peculiares condiciones de cada inmueble. De acuerdo con el alcalde Eder, reconstruir una vivienda o un edificio puede tardar, en el mejor de los escenarios, aproximadamente 18 meses. Durante ese periodo, la administración continuará proporcionando ayuda humanitaria y acompañando de forma cercana a los afectados, garantizando que sus necesidades inmediatas sean cubiertas mientras se avanzan las obras.

Por otro lado, Cali avanza paralelamente en el proceso de demolición de inmuebles que, tras el análisis técnico, fueron catalogados como riesgosos por el sismo. Según información entregada en la reunión, ya hay más de 60 edificaciones identificadas para demolición: 30 corresponden a viviendas y otras 30 a edificios de apartamentos. La meta planteada por la Administración Distrital es concluir la mayor parte de este proceso antes del 30 de noviembre, como paso indispensable para iniciar la etapa de reconstrucción y recuperación definitiva. Para ello, se adelanta una evaluación técnica por edificación y la coordinación logística que asegure la demolición en condiciones de seguridad. (Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.)

¿Cuánto tiempo puede tardar la reconstrucción de viviendas en Cali tras el sismo?

De acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, el proceso para reconstruir una vivienda o un edificio de apartamentos afectado por el sismo puede demorar al menos 18 meses, siempre y cuando los procesos técnicos, de diseño y particularidades de los inmuebles afectados sean bien gestionados y respetados.

¿Por qué la mayoría de afectados por el sismo en Cali pertenecen a estratos 3, 4 y 5?

Según informó Noticiero 90 Minutos, cerca del 80 % de los damnificados por el sismo son de los estratos 3, 4 y 5, lo que representa un reto porque los programas tradicionales de atención suelen dirigirse principalmente a población considerada en mayor vulnerabilidad. Esta situación ha hecho necesario que las autoridades adapten las ayudas para asegurar cobertura a todos los afectados, sin importar su nivel socioeconómico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.