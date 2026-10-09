Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es fundamental para anticipar cómo se comportará la atmósfera y así tomar decisiones informadas en distintos ámbitos. Según el reporte de 90minutos.co, esta predicción se basa en un proceso científico riguroso y no en simples suposiciones. Para lograrlo, se utilizan complejas herramientas tecnológicas y matemáticas que desentrañan la naturaleza impredecible del clima terrestre. Este esfuerzo comienza con la recopilación masiva de información a escala mundial: se obtienen millones de datos sobre temperatura, presión, humedad y dirección del viento de forma simultánea, gracias a una red internacional de estaciones meteorológicas en tierra, boyas en océanos, aviones comerciales y globos sonda que alcanzan la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos orbitan el planeta para ofrecer imágenes continuas de sistemas nubosos, mientras que los radares terrestres detallan la evolución de las lluvias.

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De acuerdo con la información de 90minutos.co, todos estos datos recopilados son enviados a centros internacionales equipados con supercomputadoras de última tecnología. Estas máquinas utilizan modelos numéricos de predicción, que son programas informáticos especializados que operan aplicando principios básicos de la física y la termodinámica. Gracias a estos modelos, es posible simular la dinámica de las masas de aire y predecir sus interacciones, dividiendo la atmósfera en una rejilla tridimensional que calcula minuto a minuto los cambios climáticos posibles.

En lo referente al pronóstico para Cali este viernes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reportó condiciones de cielos parcialmente nublados con predominancia de clima seco durante la mañana y primeras horas de la tarde. También advirtió sobre la elevada radiación ultravioleta en ese periodo. Sin embargo, para el cierre de la jornada y la noche, se anticipó un aumento progresivo de la nubosidad, acompañado de lluvias de intensidad moderada. En palabras de la CVC, "la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, asociada al posicionamiento de la vaguada monzónica, continuará determinando las condiciones atmosféricas en la región". El potencial de lluvias se mantuvo catalogado entre medio y alto para el día.

Estas predicciones, según 90minutos.co, muestran cómo la ciencia detrás del pronóstico del clima permite a la ciudadanía y a las instituciones prepararse ante posibles eventualidades atmosféricas en tiempo real.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del tiempo?

Un modelo numérico de predicción del tiempo es un programa informático que emula el comportamiento de la atmósfera. Utiliza leyes de la física y la termodinámica para calcular cómo evolucionarán temperatura, presión, viento y humedad, dividiendo la atmósfera en pequeñas celdas tridimensionales para hacer simulaciones minuto a minuto. De esta manera, se obtienen predicciones cada vez más precisas usando tecnología avanzada y datos globales.

¿Por qué aumenta la nubosidad y las lluvias en Cali durante la tarde y noche?

Según la CVC, el aumento de la nubosidad y las lluvias en Cali hacia la tarde y la noche se debe a la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, un fenómeno influido por el posicionamiento de la vaguada monzónica. Esta dinámica favorece condiciones atmosféricas con alta probabilidad de precipitaciones moderadas durante esos periodos del día.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.