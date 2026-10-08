Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes 9 de octubre, los conductores de Cali deberán estar especialmente atentos a las restricciones de pico y placa, una medida que busca regular el flujo vehicular y evitar congestiones en la ciudad. Según la información reportada por Noticiero 90 Minutos y las autoridades locales, la restricción aplicará específicamente para los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 7 y 8, como parte de la rotación establecida para el segundo semestre de 2026.

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El horario oficial en el que rige esta norma es de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de manera continua, lo que implica que los conductores con placas restringidas deberán abstenerse de circular por las vías públicas de Cali durante ese intervalo. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, esta regulación no se aplicará ni durante los fines de semana ni el lunes 12 de octubre, día festivo reconocido a nivel nacional.

La implementación de la nueva rotación inició el 1 de julio con una etapa pedagógica que se extendió hasta el 3 de julio, tiempo durante el cual las autoridades informaron y sensibilizaron a la ciudadanía sobre los cambios, sin imponer multas. Sin embargo, a partir del 6 de julio se empezaron a emitir comparendos, tal como puntualizó la Secretaría de Movilidad en sus canales oficiales.

Los propietarios de automóviles con placas terminadas en 7 y 8 deberán ser precavidos y revisar con anterioridad el último dígito de su matrícula para evitar sanciones o contratiempos, ya que la infracción puede acarrear una multa correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades.

En cuanto a las excepciones, la Secretaría de Movilidad de Cali ha aclarado que vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia o seguridad no están sujetos a la prohibición. Asimismo, existe la modalidad de Tasa por Congestión, que faculta a ciertos ciudadanos, bajo condiciones específicas, para circular sin restricciones mediante el pago de esta tarifa adicional.

Esta normativa exige el compromiso de conductores y visitantes para garantizar una movilidad más fluida y evitar sanciones económicas y problemas legales. La recomendación continúa siendo planificar los desplazamientos con antelación y consultar fuentes oficiales sobre posibles modificaciones de la medida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el segundo semestre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, el horario durante el segundo semestre de 2026 se mantiene de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de manera continua. Durante este periodo, los vehículos que tienen restricción según el último número de placa no deben circular por las vías públicas de la ciudad.

¿Qué sanciones aplica por incumplir el pico y placa en Cali?

Las personas que incumplen la norma de pico y placa pueden ser sancionadas con una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y enfrentar la inmovilización del vehículo, tal como señalan las autoridades competentes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.