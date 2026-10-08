Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La construcción de la Estación Central del MIO, uno de los proyectos más destacados para la renovación urbana del centro de Cali, avanza dentro del marco estratégico del Plan Cristo Rey. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, la estación se ubica entre las carreras 10 y 12 y las calles 13 y 15, en una zona clave para la movilidad de la ciudad. Esta obra contempla una intervención de aproximadamente 21.000 metros cuadrados y dispone de un presupuesto de $69.659 millones de pesos, lo que la convierte en una de las inversiones más grandes para el sistema de transporte masivo en Cali.

Sigue a PULZO en Discover

El inicio de las obras se dio el 7 de septiembre, una vez concluida la etapa de preconstrucción. En este momento, el avance de la construcción ronda el 3 %, y según el cronograma establecido, se espera que el proyecto concluya en diciembre de 2027. La Estación Central del MIO no solo será un punto neurálgico para los usuarios del servicio de transporte, sino que, de acuerdo con el gerente del proyecto, Camilo Santamaría, calcula que entre 90.000 y 100.000 personas transitarán diariamente por este lugar. Entre las obras principales está la construcción de vías circundantes exclusivas para buses, dos plataformas para parada y un edificio administrativo para la operación de la estación.

El desarrollo de la Estación Central se enmarca dentro del Plan Parcial El Calvario, uno de los cuatro planes parciales que conforman el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, junto con Ciudad de la Justicia, San Pascual y Sucre. La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) actúa como la entidad encargada de supervisar y garantizar que el avance y la inversión en la obra cumplan con los requisitos técnicos y financieros establecidos. Esta entidad no solo acompaña y verifica el trabajo de la interventoría seleccionada, sino que también asegura la adecuada destinación de los recursos públicos.

La planeación del proyecto establece una ejecución de 18 meses, de los cuales dos ya se dedicaron a la fase preconstructiva, mientras que los 16 restantes corresponden a la construcción en sí. La supervisión incluye el control de la interventoría y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo que fortalece la transparencia y el buen uso de los recursos asignados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde estará ubicada la Estación Central del MIO en Cali?

La Estación Central del MIO estará situada entre las carreras 10 y 12 y las calles 13 y 15, en el centro de Cali, de acuerdo con las especificaciones aportadas por Noticiero 90 Minutos. Esta ubicación resulta estratégica para mejorar la movilidad en uno de los sectores más concurridos y representa un punto clave dentro de la renovación urbana proyectada para la ciudad.

¿Cuál es la función de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) en la construcción de la estación del MIO?

La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) supervisa que la construcción de la Estación Central del MIO se ajuste a las condiciones técnicas y financieras. Entre sus responsabilidades están el acompañamiento a la interventoría, la verificación de la inversión de recursos y el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.