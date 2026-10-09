Por: Noticiero 90 minutos

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90 Minutos ha alcanzado un hito relevante en el panorama de la comunicación regional: 36 años continuos informando a los ciudadanos del suroccidente colombiano. Desde su nacimiento, el noticiero se ha posicionado como una voz clave para quienes habitan esta zona del país, adaptándose con el tiempo a los formatos y canales que demandan las audiencias actuales. De acuerdo con información publicada por 90 Minutos, la esencia del medio radica en su compromiso por relatar las historias y coyunturas propias de la región, así como por la constante búsqueda de nuevas formas para acercar la información a sus públicos.

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El medio surgió en el entorno académico, específicamente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente. Catalina Jiménez, quien se desempeña como decana de la facultad, explicó que el proyecto nació con la visión de entrelazar academia e industria. En este sentido, 90 Minutos se consolidó como un espacio para formar y promover el ejercicio periodístico local, logrando relevancia en el ámbito de la comunicación y el periodismo regional. Jiménez resaltó que el noticiero se mantiene independiente de filiaciones políticas y que su norte siempre ha sido el rigor profesional.

Uno de los principios fundamentales de 90 Minutos ha sido priorizar la información, el contexto y la opinión fundamentada. Según la Alcaldía de Cali, el noticiero cumple un papel relevante en el seguimiento a temas institucionales y comunitarios. Carlos Augusto Albán, director de comunicaciones de la alcaldía, hizo énfasis en la seriedad y capacidad del noticiero para establecer alianzas útiles a la comunidad. Este reconocimiento institucional refuerza la imagen del medio como referente de credibilidad.

En los últimos diez años, el noticiero ha experimentado una transformación digital. Ha fortalecido su presencia en diversas plataformas y adoptado nuevos formatos para responder a los cambios en el consumo informativo. Además de cubrir la actualidad general, el noticiero ha puesto especial atención en visibilizar las manifestaciones culturales regionales.

Entre los hechos más recientes de su cobertura destaca el trabajo periodístico realizado durante el terremoto del 10 de agosto, donde la inmediatez y el compromiso informativo permitieron mantener a la población informada en tiempo real, como indicó el periodista Carlos Aponte.

En su aniversario, 90 Minutos reconoce la labor de su equipo: periodistas, camarógrafos, editores, productores y estudiantes, quienes han forjado este espacio periodístico a lo largo de 36 años, manteniéndose fieles a la información de servicio para el suroccidente colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo nació el noticiero 90 Minutos y cuál es su vínculo con la academia?

El noticiero 90 Minutos nació de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, con el objetivo de conectar los procesos académicos con la industria de la comunicación. Según Catalina Jiménez, decana de la facultad, el medio se convirtió en un espacio clave para la formación y práctica periodística en la región, siempre desligado de intereses políticos.

¿Por qué fue relevante la cobertura de 90 Minutos durante el terremoto del 10 de agosto?

La cobertura de 90 Minutos durante el terremoto del 10 de agosto fue relevante porque permitió mantener a la comunidad informada de manera oportuna en medio de la emergencia. El periodista Carlos Aponte destacó la importancia de la inmediatez y el compromiso del noticiero para brindar información clave en tiempo real, aspecto fundamental en circunstancias de desastre.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.