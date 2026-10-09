Por: Noticiero 90 minutos

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La Empresa Municipal de Cali (Emcali) anunció que este viernes continuará con los trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en varios sectores de la ciudad. Conforme a la información divulgada por la entidad, estas labores son necesarias para reponer válvulas y hacer mejoras en la infraestructura, lo que conllevará suspensión temporal del servicio de agua potable en áreas específicas de Cali. La Gerencia de Acueducto explicó que las maniobras buscan optimizar el suministro y garantizar la eficiencia en la prestación del servicio en el mediano y largo plazo.

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Según lo reportado por Emcali, las zonas afectadas por estos trabajos de mantenimiento comprenderán barrios puntuales donde habrá interrupciones programadas en el suministro de agua. Entre los sectores involucrados se encuentran Ciudad Pacífica en la intersección de calle 48 con carrera 122; El Porvenir en carrera 6 A número 28 - 03; Santa Rita tanto en avenida 2 Oeste número 12 - 190 como en calle 13 Oeste número 2 A 05; Benjamín Herrera en calle 27 B número 13 - 48; La Libertad en carrera 33 B número 18 - 42; Terrón Colorado en calle 22 con avenida 6 Oeste; y Mojica en calle 84 número 28 D4 -10.

Las actividades programadas por Emcali son parte de una estrategia de gestión integral de la red de acueducto, donde es fundamental intervenir periódicamente para evitar afectaciones más graves en el futuro. Asimismo, se recalca la importancia de estas maniobras para mantener la calidad y continuidad del servicio, aun cuando impliquen molestias temporales para los residentes. En este sentido, la empresa pública recomienda a los usuarios de los barrios mencionados tomar precauciones, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades mientras dure la suspensión del suministro.

Esta información fue comunicada oficialmente por Emcali, que insiste en la necesidad de realizar estos trabajos para preservar la infraestructura y minimizar los riesgos de fugas o averías en el futuro. El anuncio de la compañía pública se suma a otras iniciativas implementadas para fortalecer los servicios básicos en Cali y dar respuesta a los retos que enfrentan los sistemas de acueducto urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua por trabajos de Emcali?

De acuerdo con la información oficial suministrada por Emcali, los barrios que experimentarán cortes de agua debido a los trabajos de reparación y mantenimiento de redes serán Ciudad Pacífica, El Porvenir, Santa Rita, Benjamín Herrera, La Libertad, Terrón Colorado y Mojica. Los usuarios en estos sectores deben prepararse para la suspensión temporal del servicio.

¿Por qué Emcali realiza mantenimientos en la red de acueducto de Cali?

Emcali realiza los mantenimientos de la red de acueducto en Cali para reponer válvulas y optimizar el sistema, lo cual es necesario para asegurar la eficiencia del servicio y prevenir futuros daños en la infraestructura de agua potable. Estos trabajos periódicos permiten preservar la calidad y continuidad del suministro para los usuarios de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.