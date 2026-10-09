Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El más reciente informe de inflación que publicó el Dane muestra que el precio de los alimentos en Colombia sigue explicando buena parte de la subida de los precios, lo que representa mayores presiones para los hogares del país.

Sigue a PULZO en Discover

Los más recientes pronósticos para cierre de año, y buena parte del 2027, dan cuenta de que la inflación va a subir, o desacelerarse, dependiendo de los efectos climáticos sobre la producción agrícola.

(Lea también: A ajustar el bolsillo para hacer mercado: inflación volvió a subir en Colombia y puso a hacer cuentas)

De esa manera, es posible que, con fuertes temporales de lluvias y de calor, el precio de los alimentos en Colombia seguiría subiendo, como se dio en la variación anual a septiembre.

Lee También

“En el mes de septiembre de 2026, el IPC registró una variación de 6,29% en comparación con septiembre de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,44 %), Salud (7,79 %), Educación (7,49 %), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,75 %) y, por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74 %) se ubicaron por encima del promedio nacional”, dice el más reciente informe del DANE.

Precios de los alimentos en Colombia: Los que más suben y bajan en inflación

Alimentos con mayor incremento de precio (Variación Anual)

Papas: 78,24 % Frutas frescas: 16,64 % Carne de res y derivados: 14,22 % Huevos: 1,69 % Pan y productos de panadería / Leche: registraron ligeras variaciones al alza dentro del promedio general de la división

Alimentos con mayor caída de precio (Variación Anual)

Zanahoria: -39,68 % Legumbres secas: -11,56 % Carne de cerdo y derivados: -6,17 % Arroz: -2,83 %

(Recomendado: Hay alta incertidumbre por el futuro de la inflación en Colombia: Esto dice documento clave del BanRep)

Finalmente, el precio de los alimentos en Colombia muestra que las hortalizas y verduras frescas (y otras variedades) registraron reducciones moderadas de precio en el consolidado a 12 meses.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.