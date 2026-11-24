Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá fue escenario del evento MAS+ (Movilidad + Articulación + Sostenibilidad), un importante encuentro que reunió a más de 400 asistentes y 70 empresas proveedoras, enfocado en transformar el sector del transporte de carga y la logística urbana hacia modelos más sostenibles y tecnológicos. Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este espacio sirvió para que actores clave del sector discutieran soluciones innovadoras que permitan agilizar las operaciones, disminuir el impacto ambiental y fortalecer la competitividad en la región.

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El evento fue liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la SDM y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), y coincidió con el encuentro anual del Clúster de Logística y Movilidad. De acuerdo con la información, los organizadores presentaron logros destacados y las proyecciones para 2027 enfocadas en grandes proyectos de movilidad que marcarán el futuro de la ciudad. La jornada incluyó muestras comerciales y paneles especializados, además de espacios para intercambiar experiencias y conocer nuevas oportunidades centradas en sostenibilidad, innovación, financiación y tecnología.

De acuerdo con María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, “la transformación del transporte de carga hacia operaciones más sostenibles requiere tecnología, innovación y trabajo articulado con los gremios, los aliados y el sector privado”. Ortiz resaltó que MAS+ materializa esa visión de actuar en conjunto para lograr eficiencia, menores tiempos de desplazamiento y una reducción del impacto ambiental, comprometiéndose también con la modernización tecnológica del transporte público local.

Por su parte, Juan Carlos González, vicepresidente de competitividad de la CCB, destacó el alcance del evento mediante la rueda de negocios, donde se gestionaron expectativas de más de 2.000 millones de pesos en negocios gracias a 254 citas entre 26 compradores y 32 vendedores, lo que facilitará la implementación de soluciones logísticas innovadoras y ambientales para Bogotá.

Uno de los puntos relevantes fue la presentación del programa Foncarga. Según Yesenia Vásquez, subsecretaria de Control Ambiental de la SDA, este programa, pionero en Colombia, incentiva a pequeños transportadores para que renueven vehículos antiguos con unidades más modernas y menos contaminantes, a través de incentivos económicos y asistencia técnica. Esto, sostuvo Vásquez, impactará en la mejora de la calidad del aire y en la competitividad sectorial.

La agenda 2027 del Clúster, también anunciada en el evento, buscará posicionar a la región como epicentro de innovación en cadenas de suministro, beneficiando a más de 3.000 personas y 450 empresas. El programa MAS+ evidencia así la importancia del trabajo articulado entre entidades, empresas y gremios para afrontar los retos logísticos y ambientales de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impactó tuvo el evento MAS+ en el sector logístico y de transporte de carga en Bogotá?

De acuerdo con la información compartida por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, el evento MAS+ permitió integrar empresas, gremios y entidades públicas en un espacio donde se concretaron expectativas de negocios significativas y se propiciaron oportunidades para compartir conocimientos, conocer nuevas tecnologías y avanzar en estrategias conjuntas de sustentabilidad y eficiencia logística.

¿En qué consiste el programa Foncarga para la modernización del transporte de carga en Bogotá?

Según la subsecretaria de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente, el programa Foncarga busca incentivar la renovación de vehículos de transporte de carga con más de 20 años de servicio, a fin de reemplazarlos por modelos más modernos y menos contaminantes. Esta iniciativa, la primera en su tipo en Colombia, otorga incentivos económicos y acompañamiento técnico para apoyar a los pequeños transportadores en la transición hacia tecnologías más limpias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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