Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá enfrenta una nueva jornada de retos, especialmente en la mañana de este martes 24 de noviembre de 2026. Según reportes publicados en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, la congestión vehicular se hace evidente sobre la avenida El Dorado, específicamente en el tramo comprendido entre la carrera 103 y la carrera 66, en sentido occidente a oriente. Esta situación ha sido catalogada como una “novedad vial”, lo que implica que se han presentado circunstancias inesperadas que afectan el flujo normal del tráfico en esta zona estratégica de la ciudad.

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De acuerdo con la información brindada, desde tempranas horas del día se reportan largas filas de vehículos en la vía mencionada. Específicamente, TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, ha visto afectado el funcionamiento de algunas de sus rutas, alterando de este modo los desplazamientos cotidianos de miles de ciudadanos. Las unidades de tránsito han intervenido, destinando personal encargado de la gestión de tráfico en diferentes puntos de la vía para intentar mejorar la movilidad y reducir el impacto de la congestión sobre los conductores y usuarios del transporte público. Esta gestión incluye el acompañamiento permanente y la reorganización momentánea de algunos trayectos en las rutas de TransMilenio, con el fin de agilizar el transporte a pesar de las dificultades presentadas.

La mañana de este martes pone de manifiesto la vulnerabilidad de Bogotá a situaciones inesperadas que fácilmente pueden entorpecer la circulación en vías principales. Además, la afectación en las rutas de TransMilenio resalta la dependencia que tienen los ciudadanos de este sistema, el más importante para quienes deben trasladarse de manera eficiente por la ciudad. Por esta razón, las autoridades insisten en que quienes necesitan desplazarse consulten de manera constante las fuentes oficiales para conocer el estado actual de las vías y las alternativas de ruta, minimizando así mayores contratiempos en sus desplazamientos.

Según lo informado, la intervención activa de los agentes de tránsito es clave en la estrategia para recuperar la movilidad y controlar el impacto de la congestión. En este contexto, las recomendaciones para los bogotanos incluyen planear recorridos, considerar rutas alternas y estar atentos a los canales oficiales para evitar mayores demoras y afectaciones en la rutina diaria.

¿Cuál es la situación del tráfico en la avenida El Dorado hoy martes 24 de noviembre de 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, la avenida El Dorado presenta alta congestión vehicular entre las carreras 103 y 66 en sentido occidente a oriente, debido a una “novedad vial”. La presencia de unidades de tránsito busca mitigar la situación y agilizar el flujo vehicular.

¿Qué rutas de TransMilenio están afectadas hoy en Bogotá por la congestión en avenida El Dorado?

Las autoridades señalan que algunas rutas de TransMilenio sufren afectaciones por la congestión en la avenida El Dorado, aunque no se especifican cuáles en el reporte. Se recomienda a los usuarios consultar fuentes oficiales para conocer detalles actualizados antes de realizar sus desplazamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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