El popular y tradicional pollo asado en Colombia se convirtió en un lujo más costoso para el bolsillo de los hogares, registrando un incremento promedio de 5.000 pesos en su precio final durante los últimos doce meses, según un detallado informe económico revelado por el diario La República. De acuerdo con el Índice del Pollo Asado (IPA), la variación anual se ubicó en un impresionante 12,42 %, haciendo que el plato pasara de costar 38.782 pesos a unos pesados 43.599 pesos.

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Aunque el comportamiento mensual mostró un leve respiro con un incremento marginal de apenas el 0,30 % frente a los 43.170 pesos registrados en agosto, la tendencia alcista anual golpea con fuerza a los consumidores. Las razones detrás de este encarecimiento no responden únicamente a la materia prima avícola, sino a una compleja estructura de gastos operativos que impactan directamente a los asaderos del país, impulsados por los mayores costos en mano de obra, energía, transporte, arriendos y servicios generales de restaurantes, según el periódico.

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, explicó al medio económico que este salto en los precios no significa que el pollo en pie haya subido en la misma proporción. “Por el contrario, la información reciente del Sipsa del Dane muestra una tendencia a la baja en los precios mayoristas de las carnes y, en el caso particular del pollo, hemos venido observando reducciones importantes en diferentes mercados del país”, señaló el dirigente, recalcando que el valor final incluye empaques, salsas, domicilios y servicios comerciales.

Por su parte, Nicolás Cruz Walteros, analista de economía local de Corficolombiana, advirtió en el citado diario que el fenómeno también está atado a presiones internacionales de producción. La avicultura depende fuertemente de materias primas importadas como el maíz y la soya para el alimento balanceado, cuyos costos internacionales han fluctuado como consecuencia de tensiones geopolíticas como la guerra entre Estados Unidos e Irán. No obstante, el analista destacó que la tasa de cambio favorable del dólar ha amortiguado en parte la importación de insumos agrícolas, aunque advirtió que el fenómeno de El Niño previsto para el cierre del año podría volver a encender las alarmas sobre los costos energéticos y logísticos.

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El impacto del IPA varía drásticamente según la región geográfica del país. Las ciudades que lideraron el ranking del pollo asado más caro durante el mes de septiembre fueron Medellín, donde el plato se cotiza en 51.390 pesos; Cartagena, con 48.090 pesos; y Cúcuta, con 44.210 pesos. En la otra orilla, los precios más económicos del país se registraron en Tunja, con 37.450 pesos; Cali, con 40.500 pesos; y Bogotá, que se mantiene en un promedio de 41.550 pesos, reflejando las profundas disparidades en las estructuras de costos de la gastronomía urbana nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.