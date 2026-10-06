Por: El Espectador

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En la gastronomía latinoamericana, la papa se destaca como un ingrediente fundamental, especialmente en la región andina, donde se originó. Según una publicación de El Espectador, las papas fueron descubiertas en la provincia colombiana de Vélez en 1537 y, apenas 13 años después, los conquistadores las llevaron a España, desde donde se expandieron al mundo. Con el paso del tiempo, estos tubérculos han logrado un lugar de honor en la cocina, apareciendo en recetas emblemáticas como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano.

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Uno de los platos que rinde homenaje a la versatilidad de la papa son las papas gratinadas, una receta sencilla pero sabrosa, cuya preparación parte de cocer seis papas medianas en agua con sal durante aproximadamente 20 minutos, hasta que queden blandas. Esta base también puede aprovechar ingredientes que hayan sobrado de otras comidas, lo que la convierte en una alternativa eficiente y deliciosa para evitar desperdicios en la cocina, de acuerdo con las recomendaciones de El Espectador.

En la receta destacada, después de cocidas las papas, se colocan en un recipiente apto para horno o freidora de aire. Se dispone una capa de queso mozzarella rallado, aproximadamente 200 gramos, a la que se suma una pechuga de pollo cocida y desmenuzada (alrededor de 250 gramos). Asimismo, se agrega una taza de salsa napolitana o boloñesa, un toque que refuerza el sabor y que puede aumentar según el gusto. Para realzar la combinación, se finaliza con otra capa generosa de queso, logrando así que, al hornearse a 180 °C o en la freidora de aire durante 10 a 15 minutos, la superficie se gratine adquiriendo una textura crujiente y dorada.

Al momento de servir, se incorpora el tradicional suero costeño, una crema fresca característica de la región Caribe colombiana, junto con un poco más de salsa boloñesa y perejil picado para aportar frescura y color. Así, estas papas gratinadas no solo rescatan ingredientes clásicos, sino que también permiten experimentar con variantes según la disponibilidad y la creatividad de quien cocina. Si desea compartir recetas o nuevas propuestas culinarias, El Espectador invita a sus lectores a escribir al correo proporcionado por Tatiana Gómez Fuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan unas papas gratinadas fáciles con pollo y salsa napolitana?

Preparar estas papas gratinadas consiste en cocinar las papas hasta que estén blandas, acomodarlas en una bandeja para horno o freidora de aire, añadir capas de queso, pollo desmenuzado y salsa napolitana o boloñesa, y terminar con más queso. Luego, se llevan al horno o freidora precalentada a 180 °C durante 10 a 15 minutos, hasta gratinar el queso. Al finalizar, se sirven con suero costeño, más salsa y perejil picado.

¿Cuál es el origen histórico de la papa y cómo llegó a la cocina mundial?

De acuerdo con El Espectador, la papa es originaria de la región andina y fue descubierta en 1537 en la provincia colombiana de Vélez. Trece años más tarde, los conquistadores transportaron este tubérculo a España, lo cual marcó el inicio de su expansión al resto del mundo y su integración en múltiples recetas y tradiciones gastronómicas internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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